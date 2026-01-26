マーケットプレイス配送サービス対応開始
株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、通販一元管理システム「GoQSystem」において、送り状発行APIを強化し、GoQSystem上からAmazonマーケットプレイス配送サービスが利用可能となりました。
■マーケットプレイス配送サービスとは？
Amazonと連携する配送会社の配送ラベル（送り状伝票）をセラーセントラル上で購入することで、特別料金でご利用いただけるサービスです。（1枚から購入可能）
信頼性の高い配送ネットワークを活用し、オペレーションコストを抑えながら、ビジネスの成長を加速させましょう。
- 面倒な条件交渉や手続きなしに特別料金で利用可能
- 注文の受注から出荷通知の送信まですべてセラーセントラル上で完結
- お問い合わせ伝票番号の入力および出荷通知の送信を自動化
- すべての発送荷物が追跡可能追跡可能率（有効追跡率）100%
■背景
これまでマーケットプレイス配送サービスの伝票発行は、
セラーセントラルでの個別操作が必須であり、日々の受注処理に手間がかかっていました。
今回のアップデートにより、
マーケットプレイス配送サービスのご注文もGoQSystemからそのまま伝票発行が可能に。
セラーセントラルを行き来する必要がなくなり、作業効率が大幅に向上します。
■今回のアップデートによる改善ポイント
- マーケットプレイス配送サービスの伝票をGoQSystemから直接発行可能
- セラーセントラルとの行き来が不要
- 受注処理のスピードが大幅アップ
- スタッフの作業負担を削減
- 発送ミス防止にも寄与
Amazon運用全体の効率化に、より一層お役立ていただけます。
■GoQSystemが提供する配送APIとは
複数モールの受注をワンクリックで送り状発行 できる機能です。
e飛伝、ゆうパックプリントR、B2クラウドなどの送り状発行システムは不要。
すべてのショップをまとめて最短3分で、GoQSystem管理画面内で完結します。
ポイント1
CSV連携不要
ポイント2
ワンクリックでPDF出力
ポイント3
追跡番号自動反映
■今後の展開
GoQSystemは今後も、各種モールや物流サービスとの連携を拡充し、
EC運営者の業務負担軽減と売上拡大を支援してまいります。
資料ダウンロード :
https://goqsystem.com/pamphlet/
株式会社GoQSystem
GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。
全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。
■「GoQSystem」公式Webサイト
https://goqsystem.com/
【会社概要】
株式会社GoQSystem
所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F
設立： 2009年2月25日
事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業
代表者：代表取締役 藤本 卓治
コーポレートサイト：https://goq.co.jp/