マーケットプレイス配送サービス対応開始

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、通販一元管理システム「GoQSystem」において、送り状発行APIを強化し、GoQSystem上からAmazonマーケットプレイス配送サービスが利用可能となりました。

■マーケットプレイス配送サービスとは？

Amazonと連携する配送会社の配送ラベル（送り状伝票）をセラーセントラル上で購入することで、特別料金でご利用いただけるサービスです。（1枚から購入可能）

信頼性の高い配送ネットワークを活用し、オペレーションコストを抑えながら、ビジネスの成長を加速させましょう。

- 面倒な条件交渉や手続きなしに特別料金で利用可能- 注文の受注から出荷通知の送信まですべてセラーセントラル上で完結- お問い合わせ伝票番号の入力および出荷通知の送信を自動化- すべての発送荷物が追跡可能追跡可能率（有効追跡率）100%

■背景

これまでマーケットプレイス配送サービスの伝票発行は、

セラーセントラルでの個別操作が必須であり、日々の受注処理に手間がかかっていました。

今回のアップデートにより、

マーケットプレイス配送サービスのご注文もGoQSystemからそのまま伝票発行が可能に。

セラーセントラルを行き来する必要がなくなり、作業効率が大幅に向上します。

■今回のアップデートによる改善ポイント

- マーケットプレイス配送サービスの伝票をGoQSystemから直接発行可能- セラーセントラルとの行き来が不要- 受注処理のスピードが大幅アップ- スタッフの作業負担を削減- 発送ミス防止にも寄与

Amazon運用全体の効率化に、より一層お役立ていただけます。

■GoQSystemが提供する配送APIとは

複数モールの受注をワンクリックで送り状発行 できる機能です。

e飛伝、ゆうパックプリントR、B2クラウドなどの送り状発行システムは不要。

すべてのショップをまとめて最短3分で、GoQSystem管理画面内で完結します。

ポイント1

CSV連携不要

ポイント2

ワンクリックでPDF出力

ポイント3

追跡番号自動反映

■今後の展開

GoQSystemは今後も、各種モールや物流サービスとの連携を拡充し、

EC運営者の業務負担軽減と売上拡大を支援してまいります。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/