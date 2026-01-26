HIRAMATSUの新たなステージ。東京・恵比寿に新店舗「HRMT STAGE」2026年2月21日（土）グランドオープン。

株式会社ひらまつ

株式会社ひらまつ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：三須 和泰、以下 ひらまつ）は、2026年2月21日（土）、東京・恵比寿に新店舗「HRMT STAGE（エイチアールエムティー ステージ）」をグランドオープンいたします。

「HRMT STAGE」は、ひらまつが長年培ってきたレストランの伝統を見つめなおし、再構築し、次の時代へ継承するためのステージとして位置づける新たなレストランです。

内装デザインは、デザインオフィス nendo（代表 佐藤オオキ氏）が手掛けました。

東京・恵比寿「HRMT STAGE（エイチアールエムティー ステージ）」外観イメージ

店名に込めた想い ― 「HRMT STAGE」とは？

店名「HRMT STAGE」は、当社名 Hiramatsu から抽出した文字をもとに、Harmony（調和）／Restructure（再構築）／Moment（瞬間）／Tradition（伝統）の4つの意味を込めた名称です。

料理ジャンルを越えて集う個性豊かなシェフやスタッフの調和をもって、ひらまつが40年以上かけて培ってきた伝統を見つめなおし、現代にふさわしいかたちへと再構築していく――

食べる人とつくる人が向き合い、感性が交差する幸せな瞬間を育んでいきたい。

そんな想いを込めました。

「HRMT STAGE」が目指す料理は、フォンや出汁に象徴される、磨き込まれたクリアな味わい。

ひらまつが培ってきた技術と、全国のシェフが厳選する食材、そして複数のシェフによるクリエイティビティを掛け合わせ、新しいひらまつの料理像を提示します。

丁寧に繊細に仕上げる旨みとソースを軸としたフランス料理を、コースとアラカルトの両方で提供。

肩肘張らず、気軽に楽しめるスタイルで提供いたします。

コンセプトから生まれた内装デザイン

「HRMT STAGE」店内イメージ

「HRMT STAGE」の内装デザインは、デザインオフィス nendo（代表：佐藤オオキ氏）が手掛けました。

「STAGE」という店名が示す通り、料理人、スタッフ、そしてお客様一人ひとりが主役となる“舞台”をコンセプトに、過度な装飾に頼ることなく、料理と人の動きが自然に際立つ空間を構成しています。オープンキッチンとカウンターを中心に据え、料理が仕上がる音や香り、所作までもが体験の一部となる設えにより、ひらまつが大切にしてきた料理そのものの力を引き出します。

伝統と革新、静と動、緊張感と心地よさ。相反する要素を繊細に調和させることで、「HRMT STAGE」ならではの、記憶に残るレストラン体験を創り出しています。

店舗概要

nendo 代表 佐藤オオキ氏

｜店名｜HRMT STAGE（エイチアールエムティー ステージ）

｜ジャンル｜フランス料理

｜開業日｜2026年2月21日（土）

｜所在地｜〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-17-13 コルティス恵比寿 1F

｜最寄り駅｜JR山手線 恵比寿駅西口 徒歩5分／東京メトロ日比谷線 恵比寿駅1番出口 徒歩5分／東急東横線 代官山駅東口 徒歩5分

｜公式サイト｜https://www.hiramatsurestaurant.jp/hrmt-stage/

｜営業時間｜

・ランチ（土日祝のみ）

11:30～13:00 L.O.（15:00 Close）

・ディナー

平日・土曜・休前日

FOOD 17:30～21:30 L.O.／DRINK 22:30 L.O.（23:00 Close）

日曜・休日

FOOD 17:30～20:00 L.O.／DRINK 20:30 L.O.（21:00 Close）

｜定休日｜水曜（※臨時休業あり）

｜価格｜

・ランチコース 7,700円（税込）※別途、テーブルチャージ料を頂戴いたします

・ディナーコース 12,100円（税込）※別途、テーブルチャージ料を頂戴いたします／アラカルト提供あり

｜席数｜33席（カウンター15席／テーブル14席／個室4席）

｜予約開始｜2026年1月26日（月）

｜予約方法｜オンライン予約より開始

HRMT STAGE 公式サイト :https://www.hiramatsurestaurant.jp/hrmt-stage/