“第5回 三重SA・PA 推し麺総選挙”を開催！！
中日本エクシス株式会社
東名阪道 大山田PA（上り） カツカレーうどんセット 1,100円
東名阪道 EXPASA御在所（上り）開花屋楽麺 だし香る新味噌らぁめん「御在所の冬」 1,000円
東名阪道 EXPASA御在所（下り）吉平らーめん ほかほか生姜らーめん（醤油味） 980円
東名阪道 亀山PA（下り）九鬼のごま油香るまぜそば 900円
伊勢道 安濃SA（上り）お食事処伊勢津 こだわりの真鯛うどん 1,300円
伊勢道 安濃SA（下り）東海道ラーメン「太光庵」 濃厚麻辣担々麺 1,000円
新名神 鈴鹿PA（集約）うどんとそば 伊のいち 梅おろしうどん 750円
紀勢道 奥伊勢PA（上り・下り） 豚もつらーめん 1,000円
◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。
中日本エクシス株式会社 三重支店（三重県四日市市鵜の森、支店長高野(たかの)智治(ともはる)）は、三重県内のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）の店舗（一部除く）において、昨年大好評であった、自慢の麺料理を競い合いNo.１を決定する“第5回 三重SA・PA 推し麺総選挙”を開催します。
三重SA・PA 推し麺総選挙のグランプリは、お客さまの投票によって決まります。参加方法は簡単！対象のSA・PAにて、店舗自慢の「推し麺」をお召し上がりいただき、「この麺は推せる！」と思ったら、店内の特設ボードに投票していただき完了です。お客さまの投票をもとに、2026年3月にグランプリを発表します。三重県SA・PAの自慢の一杯をぜひご賞味ください。
■イベント情報
【イベント名】 第5回 三重SA・PA 推し麺総選挙
【開 催 場 所】 E23 東名阪自動車道（東名阪道）
E1A 新名神高速道路（新名神）
E23 伊勢自動車道（伊勢道）
E42 紀勢自動車道（紀勢道）のSA・PA
※多気PA、土山SA、紀北PA、嬉野PA（下り）は除く
【開 催 期 間】2026年2月2日（月）～3月6日（金）
【商 品 内 容】※一部抜粋 ※価格はすべて税込み
https://datagarage.c-nexco.co.jp/dl/