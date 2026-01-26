【相模原市】町田市・味の素（株）と連携して「野菜調理のシン定番」レシピブックを発行しました

相模原市役所

相模原市は、町田市、味の素株式会社と連携し、市民の皆様の野菜摂取量を増やすために、色々な野菜に応用でき、バリエーションに富んだ味付けの野菜レシピを掲載したレシピブックを作成しました。

１月31日以降順次、相模原市及び町田市の公共施設ならびにスーパーマーケットsanwa・フードワンの全店舗にて無料配布を開始します。

・相模原市の「食育」への取組と今回のレシピブック

本市では、市民が食に関心を持ち健康的な食生活を送れるよう「食育」に関する取組を実施してお

り、生活習慣病予防のための食事として、野菜摂取量の増加や朝食喫食率の向上、減塩や食事バ

ランスに配慮した食生活の実践を目指し、年に数回無料配布のレシピブックを作成しています。

今回はその中でも野菜摂取量の増加にフォーカスし、野菜を手軽においしく食べるための万能メニューをご紹介しています。

・掲載内容

野菜はからだの調子を整えるビタミン・ミネラル・食物繊維を豊富に含んでいます。また、調理方法や切り方を工夫することで、かみごたえや満腹感を得やすく、食べ過ぎ防止に役立ちます。

野菜摂取量の目標量は１日３５０ｇ以上ですが、国民健康・栄養調査（令和６年）によると、野菜摂取量は平均（２０歳以上）で２５８．７ｇと、１００ｇ程度足りていないという結果でした。

日本の成人１日あたりの野菜摂取量（令和6年国民健康・栄養調査）

そこで、今回発行した「野菜調理のシン定番」では、色々な野菜に応用できる簡単レシピを掲載しています。これから家庭の「シン定番」にしたい味付けに出会えるかも・・・！？野菜料理のレパートリーを増やしたいという方はぜひお試しください！

【掲載レシピの例】

・発行概要

豚バラとキャベツのオイマヨ炒め白菜とささみのおかずナムルかぼちゃとじゃがいものミルクコンソメスープ野菜のピリ甘ピクルス

◆冊子体裁： Ｂ ６ サイズ カラー４ ページ

◆配布期間：令和８年１月３１日（土）以降順次配布開始（配布期間は１か月程度）

◆配布場所：

・スーパーマーケットsanwa・フードワン 全７７店舗

・相模原市内施設 １０５か所

(公民館、まちづくりセンター、こどもセンター、図書館、JA相模原市農産物直売所ベジたべーな、

JA相模原市農産物直売所ベジたべーなmini、JA神奈川つくいあぐりんずつくい、さがみはらアンテナショップsagamix等）

・町田市内施設 ７２か所

（各市民センター、子どもセンター、図書館、大学等）