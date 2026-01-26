姫路レザーファッションショー2026が開催されます

姫路市

姫路市の地場産業である「皮革産業」の魅力と可能性を国内外へ発信するため、姫路皮革製品推進協議会が主催する、姫路市内で生産されたなめし革を使用したアイテムを中心としたファッションショー「姫路レザーファッションショー2026」が開催されます。ショーには、姫路ふるさと大使であるNovelbrightの竹中雄大氏、日本のファッション界を代表するデザイナーであるコシノミチコ氏も出演。全席指定制。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/400_1_27eb3d50e49fc73ac39c19d80905dba3.jpg?v=202601260221 ]

姫路市の地場産業である「皮革産業」の魅力と可能性を国内外へ発信するため、姫路皮革製品推進協議会が主催する、姫路市内で生産されたなめし革を使用したアイテムを中心としたファッションショー「姫路レザーコレクション2026」が開催されます。ショーには、姫路ふるさと大使であるNovelbrightの竹中雄大氏、日本のファッション界を代表するデザイナーであるコシノミチコ氏も出演。全席指定制。

第1部と第2部で異なる構成、鑑賞体験が用意されています。

主催・共催

主催：姫路皮革製品推進協議会

（姫高皮革事業協同組合、御着四郷皮革協同組合、西姫路にかわ皮革産業協同組合）

共催：姫路市

公式ホームページ(https://himeji-lc.com/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/himeji_leather_collection/)