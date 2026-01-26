2025年度グッドカンパニー大賞優秀企業賞受賞！　三光グループ創業者による、“七転び八起き”のビジネスストーリー

株式会社 中央公論新社

株式会社中央公論新社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長・安部順一）は、2026年1月22日に単行本『ある起業家の挑戦 三光55年のあゆみ』（三輪博美・著）を発売しました。

創業から55年目の三光は、2025年度のグッドカンパニー大賞の優秀企業賞（中国・四国地方）を受賞し、いまや山陰有数の総合環境企業です。本書は創業者・三輪博美の挑戦と挫折、そして成長の歩みをまとめたものです。

表紙

【概要】

ゴミにお金をかけるという意識が皆無だった時代、産業廃棄物の世界に飛び込んだ男がいた――

高校卒業後のサラリーマン時代から、独立自営の思いをあたため、30歳で創業。“いち早く動く”行動力とチャレンジ精神で、石油から産業廃棄物の世界へ。その後、事業の基盤を整えた後には、すっぱりと息子二人へ事業承継します。それでも、今もやりたいことは尽きません。すべてのビジネスパーソンを熱くする、地方の“ある起業家”の物語です。

【目次】

第1部 創業者が語る

第1章 〈萌芽〉―誕生から高校時代まで

第2章 〈独立自営〉―出光興産の会社員時代

第3章 〈創業〉―「油の販売」から「ゴミ処理業」へ

第4章 〈挑戦〉―トライアルアンドエラーで新領域へ

第5章 〈新機軸〉― 次なるステージに向けて

第2部 伴走者が見た三光の軌跡

伴走者が語る１. 牧裕文（日本政策投資銀行 取締役常務執行役員）

伴走者が語る２. 阿部泰典（境港市余子公民館 館長）

伴走者が語る３. 岩崎勝也（三光ホールディングス 執行役員 参与）

後継者が語る

三輪陽通（三光ホールディングス 代表取締役CEO）×三輪昌輝（三光 代表取締役社長）

Part1 産廃業界での仕事の始まり

Part2 「三光」を継ぐ

Part3 新しい「三光」をつくる

【書誌情報】

〇書名：『ある起業家の挑戦 三光55年のあゆみ』

〇判型：四六判変型 〇224ページ 〇ISBN：978-4-12-005987-2

〇発売日：2026年1月22日 〇定価：2,090円（10％税込）

【著者】

三輪 博美（みわ・ひろみ）

1941年、島根県生まれ。松江市内の出光興産直営給油所に就職。72年に独立して、鳥取県境港市に三光産業を創業。81年、産業廃棄物処理業、廃油処理事業の許可を取得。2002年潮見工場を竣工。03年江島工場内にRPF（固形燃料）製造部門を新設するなど、三光グループの基礎を創り上げた。08年、社長を退任し、会長に就任。09年より三光株式会社の相談役を務める。