2025年度グッドカンパニー大賞優秀企業賞受賞！　三光グループ創業者による、“七転び八起き”のビジネスストーリー

株式会社 中央公論新社

　株式会社中央公論新社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長・安部順一）は、2026年1月22日に単行本『ある起業家の挑戦　三光55年のあゆみ』（三輪博美・著）を発売しました。



　創業から55年目の三光は、2025年度のグッドカンパニー大賞の優秀企業賞（中国・四国地方）を受賞し、いまや山陰有数の総合環境企業です。本書は創業者・三輪博美の挑戦と挫折、そして成長の歩みをまとめたものです。




表紙

【概要】


　ゴミにお金をかけるという意識が皆無だった時代、産業廃棄物の世界に飛び込んだ男がいた――


　高校卒業後のサラリーマン時代から、独立自営の思いをあたため、30歳で創業。“いち早く動く”行動力とチャレンジ精神で、石油から産業廃棄物の世界へ。その後、事業の基盤を整えた後には、すっぱりと息子二人へ事業承継します。それでも、今もやりたいことは尽きません。すべてのビジネスパーソンを熱くする、地方の“ある起業家”の物語です。





【目次】


第1部　創業者が語る


　第1章　〈萌芽〉―誕生から高校時代まで


　第2章　〈独立自営〉―出光興産の会社員時代


　第3章　〈創業〉―「油の販売」から「ゴミ処理業」へ


　第4章　〈挑戦〉―トライアルアンドエラーで新領域へ


　第5章　〈新機軸〉― 次なるステージに向けて


第2部　伴走者が見た三光の軌跡


　伴走者が語る１.　牧裕文（日本政策投資銀行 取締役常務執行役員）


　伴走者が語る２.　阿部泰典（境港市余子公民館 館長）


　伴走者が語る３.　岩崎勝也（三光ホールディングス 執行役員 参与）


後継者が語る


　三輪陽通（三光ホールディングス 代表取締役CEO）×三輪昌輝（三光 代表取締役社長）


　　Part1　産廃業界での仕事の始まり


　　Part2　「三光」を継ぐ


　　Part3　新しい「三光」をつくる



【書誌情報】


〇書名：『ある起業家の挑戦　三光55年のあゆみ』


〇判型：四六判変型　〇224ページ　〇ISBN：978-4-12-005987-2


〇発売日：2026年1月22日　〇定価：2,090円（10％税込）



【著者】　


三輪　博美（みわ・ひろみ）


　1941年、島根県生まれ。松江市内の出光興産直営給油所に就職。72年に独立して、鳥取県境港市に三光産業を創業。81年、産業廃棄物処理業、廃油処理事業の許可を取得。2002年潮見工場を竣工。03年江島工場内にRPF（固形燃料）製造部門を新設するなど、三光グループの基礎を創り上げた。08年、社長を退任し、会長に就任。09年より三光株式会社の相談役を務める。