国土交通省の総合効率化計画に認定、異業種3 社のモーダルシフト・共同輸送を開始～混載と最適なラウンド輸送を海上輸送 で対応する事で効率的輸送を実現～

日本パレットレンタル株式会社

日本パレットレンタル株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 二村篤志 以下、JPR）は、小林

製薬株式会社（以下、小林製薬）、Dr.ルルルン株式会社（以下、Dr.ルルルン）、関光ロジNEXT 株

式会社（以下、関光ロジNEXT）の各社と連携したモーダルシフト・共同輸送を、202５年12 月1

日（月）から開始しました。

この共同輸送は、モーダルシフトによるCO2 排出量削減やトラック運転時間の削減はもちろん、各

社の製品を混載することによる積載率の向上、最適なラウンド輸送ルートによる高い実車率を実現

するもので、国土交通省より総合効率化計画として認定を受けています。

■ 九州・四国・関東間で、業界を超えた共同輸送を開始

共同輸送の概要（国土交通省資料より）

共同輸送を実施するのは、九州と四国、関東を繋ぐ海上輸送ルートです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102973/table/121_1_86d826b87ca078054ee27f58d856ad02.jpg?v=202601260221 ]

関光ロジNEXT が全行程の輸送を行い、海上輸送はオーシャントランス株式会社の北九州⇔徳島

⇔東京航路を利用。

■高い積載率と14m トレーラーの有効活用

小林製薬、Dr.ルルルンの四国発関東向けの輸送は、出荷ロットが20ｔトレーラー単位に纏まらな

いと、積載効率が上がらず輸送コストの面からも、海上輸送ができず陸送輸送を行わざるを得ない

という課題がありました。

そこで、今回の取り組みでは、従来各社で手配していた陸送輸送分の輸送を14ｍセミトレーラーに

変更し混載する事で、コストを抑えつつ海上輸送へシフトすることに成功しています。

■輸送ルートのマッチングにより、実車率99.4％を実現、CO2 排出量は20％低減、ドライバーの労働省力化65.9％

この取り組みでは、3 社の輸送をマッチングし、物流拠点を効果的に回ることで、99.4％の高い実

車率を実現できます。また船舶へのモーダルシフトや輸送の効率化により個社単位での輸送と比較

し、年間でCO2 排出量が約29.5ｔ（20％）低減します。併せて、長距離の陸送を海上へシフトする

ことで、ドライバーの年間の稼働時間が約843 時間（65.9％）削減できると想定され、労働環境の

改善効果も期待できます。

■物流効率化法に基づく総合効率化計画認定

今回の取り組みは、国土交通省より総合効率化計画として認定を受けています。

詳しくはこちらをご参照ください。

＜物流効率化法の認定状況(国土交通省)＞

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001976167.pdf

＜物流効率化法に基づく総合効率化計画認定の制度について（国土交通省）＞

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html#section-2

■今後の展開

近年の物流業界は、ドライバー不足や物流費の上昇、ＣＯ2 削減等、様々な問題を抱えており、効率

的な輸送ルートの構築や、モーダルシフトの一層の進展が期待されています。積載製品の輸送ルー

トとパレットの供給ルートが重ならない場合、両者の組み合わせによって往復やラウンドをするルー

トを形成できる機会となりうることから、JPR は幅広い企業と共同輸送の取り組みを推進していき

たいと考えています。