新！夏の定番麺メニュー！「冷やしラーメンのつゆ」新発売！

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、

3月11日（水）より、近年の猛暑日増加をうけた夏の夕飯食卓ニーズに対応する新商品として「冷やしラーメンのつゆ ゆず香る鶏だし塩」を発売いたします。

商品概要

本商品は鶏がらをベースに、鰹や昆布などのうまみと柚子のさわやかな香りをきかせた冷やしラーメンのつゆです。食欲をそそる酸味と豊かな香り立ちで、さっぱりと満足感のある味わいを楽しめます。

ストレートタイプなので、麺と具材にそのままかけるだけで、おいしく満足できる一品が楽しめます。１人前おおよそ９０mlを目安にご使用ください。３６０ｍＬペットボトル容器入りです。※ゆず香料使用（ゆずは入っていません）

商品開発背景

近年、気候変動の影響による猛暑日の増加に加え、米価格の高騰などを背景とした節約志向の高まりから、家庭内での麺メニューの需要は拡大傾向にあります。中でも、調理の手軽さと満足感を両立できることから、夕食シーンにおける麺メニューの利用が伸長しており、暑い時期でもしっかり食べられるメニューへのニーズが高まっています。

こうした市場環境を受け、ミツカンでは、暑い日でも食べ応えがあり、家族みんなが満足して楽しめる涼味麺メニューのつゆとして、「冷やしラーメンのつゆ ゆず香る鶏だし塩」を開発しました。

商品開発者コメント

近年、益々夏の暑さが厳しくなる中で、暑い日でもしっかり食べられて、家族みんなが満足できる麺メニューを家族みんなで楽しんでいただきたいという想いから、本商品を開発しました。「冷やしラーメンのつゆ ゆず香る鶏だし塩」は、食欲が落ちやすい暑い日でも、鶏だしのうま味と食欲をそそるほどよい酸味で、思わず箸が進むような美味しさを目指して開発してきました。さっぱりとしながらも、満足感のある味わいをお楽しみいただけると思います！

また、お惣菜や冷凍食品のからあげやカットサラダを麺にのせて、つゆをかけるだけでも手軽においしく、食べ応えのある涼味麺メニューが完成する点も特長です。忙しい日や暑くて調理が大変な日でも、ぜひ気軽に試していただき、夏の食卓の新しい定番として楽しんでいただけたら嬉しいです。

（マーケティング本部 中條博明・齊藤充志）

涼麺満足シリーズについて

「涼麺満足(TM)」は、暑い日でも食べ応えのある涼味麺メニューを手軽に楽しめ、家族みんなが満足できる麺つゆシリーズです。本商品に加え、同じく暑い日の涼味麺メニュー専用商品として約55年以上前から多くのお客様にご愛顧いただき、近年再び売上が好調な「ミツカン 冷やし中華のつゆ」も同シリーズとして統一し、夏の食卓における麺メニューの選択肢拡大と、より高い満足価値の提供を図っていきます。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/655_1_c02a447220414f1192f25632f93449e2.jpg?v=202601260221 ]

■販売期間： 2026年3月11日以降

■販売エリア：全国

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

