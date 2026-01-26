次世代AI創作プラットフォーム PixAI、音声対応動画生成機能を備えた「v3.2 正式版」を公開

Metanomaly株式会社

AIイラスト・動画生成プラットフォーム「PixAI」は、動画生成機能の最新アップデートとなる「v3.2 正式版(https://pixai.art/ja/generator/image/animation)」を公開しています。

本アップデートでは、これまで高く評価されてきた高いプロンプト再現性とシネマティックなモーション表現を継承しつつ、音声生成機能を新たに追加。

キャラクター表現の幅をさらに広げ、「語る・演じる」映像制作体験を実現します。

PixAIは、世界中のクリエイターに支持されるAI創作プラットフォームとして、イラストから動画、ストーリー表現まで一貫した制作環境を提供しています。

PixAI 動画生成 v3.2 正式版の主なアップデート内容

音声サポートの追加 ― キャラクターに“声”を

v3.2正式版では、動画生成に音声生成機能を搭載。

キャラクターのセリフやモノローグを映像に組み込むことで、トーキングポートレートやストーリー性のある動画制作が可能になりました。

- キャラクターの感情表現をより豊かに- 映像＋音声による没入感の向上- 物語性のある動画コンテンツ制作に対応

没入感を高めるシネマティック表現

プレビュー版で好評だった、自然で滑らかなモーション表現と高いプロンプト再現性はそのままに、音声が加わることで、映画のワンシーンのような臨場感ある映像演出が可能になりました。

短編ストーリー、キャラクターPV、世界観紹介動画など、表現の幅が大きく広がります。

フルコントロール機能による制作自由度の向上

開始フレーム・終了フレームの指定に対応し、クリエイターは演出の流れや構図をより細かくコントロールできます。

- ストーリー構成を意識した動画設計- ダイナミックな演出や演技表現- 制作意図を反映しやすいワークフロー

使用事例・活用シーン

v3.2正式版は、以下のような制作シーンで活用されています。

- キャラクターの自己紹介・セリフ付き動画- SNS向けショートストーリー映像- オリジナルキャラクターの世界観紹介- ビジュアルノベルや映像作品のプロトタイプ制作

音声と映像を組み合わせることで、「見る」から「感じる」コンテンツ制作へと進化します。

対象ユーザー

- イラスト・キャラクター制作を行う個人クリエイター- 動画表現に挑戦したいAI初心者- SNS・プロモーション用動画を制作するユーザー- ストーリー性のある映像表現を求める制作チーム

専門的な編集スキルがなくても、直感的な操作で制作できる点もPixAIの強みです。

PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元イラスト生成プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは今後も、創作のハードルを下げ、表現の可能性を広げるAI技術の開発を続けていきます。 イラスト、動画、音声を横断する統合的な創作体験を通じて、世界中のクリエイターが「思い描いた物語を、そのまま形にできる」環境を目指します。

■ 関連リンク

- PixAI：https://pixai.art/jaPixAI- 公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart&pli=1)- 公式X：https://x.com/PixAI_Official- PixAI 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP