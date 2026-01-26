おいしいのに、ちゃんとケア。健康・美容成分を“選んで摂れる”新ビネガードリンク

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、2026年3月5日（木）より「おいしいビネガーケア(TM) 乳酸菌＆りんご・セラミド＆ざくろ・GABA&ヨーグルト」を発売いたします。健康・美容ケア成分を配合した、りんご酢ベースのビネガードリンクです。

商品概要

「おいしいビネガーケア」は、りんご酢をベースに、健康・美容ケア成分を組み合わせたビネガードリンクです。

4倍希釈時カロリーゼロで、お酢の酸っぱさを抑え、毎日でも飲み続けられるやさしい味わいに仕上げました。生活者一人ひとりの悩みや目的に合わせて選べる3つのラインアップを展開します。

・ 乳酸菌＆りんご：スッキリ快調習慣に

・ セラミド＆ざくろ：うるおう艶めき習慣に

・ GABA＆ヨーグルト：しっかり休息※習慣に ※適度な休憩で健やかに

忙しい日常の中でも、飲むだけで「お酢」と「健康・美容ケア成分」を同時に摂取できる、新しい健康美容習慣を提案します。

商品開発背景

弊社の調査に拠りますと、現在日本で健康・美容に課題を感じている方々は約75％いらっしゃいます。その方々の健康・美容についての課題の中から今回「おいしいビネガーケア」での対策を提案するのは、「寝つきの悪さや眠りの浅さといった睡眠に関する悩み」「肌荒れ、シミ、シワ、毛穴の黒ずみといった肌に関する悩み」「ストレスの悩み」「便秘や腸内環境の悪さといった腸に関する悩み」といった4つの悩みになります。

「おいしいビネガーケア」のターゲットは、健康や美容のことで気になることがあり対策をしているが、更に追加で対策できることがないか探している方です。その方々に、手軽に楽しく続けられるスッキリおいしい健康美容習慣を提供します。おいしいビネガーケアがピッタリなセグメントは、30-40代女性、20-30代女性、30-40代男性の3つのセグメントです。時間をかけず日常のなかでケアしたい、手軽に追加できる方法を試したい、無理のない範囲で対策したいという気持ちに応えて参ります。

■健康・美容についての課題や悩み

商品開発者コメント

ミツカンから誕生した新ブランド「おいしいビネガーケア」は、お酢の良さと健康・美容ケア成分を、毎日の生活に無理なく取り入れていただけるよう開発しました。

成分だけでなく、味わいにも徹底的にこだわり、「これなら続けたい」と感じていただけることを目指しています。

一人ひとりの悩みやライフスタイルに寄り添う、新しい健康美容習慣として、ぜひお試しください。

（マーケティング本部マーケティング企画１部調味料３課 柳沢和浩）

今後の展望

「おいしいビネガーケア」の発売を皮切りに、健康・美容分野における新たな価値提案を継続的に行ってまいります。

デジタル広告やSNSを活用したプロモーションを通じて、ターゲットとなる方々との接点を広げ、ブランドの認知拡大と定着を図ります。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/656_1_34de9e0e526d9b978ed157f1fdd84e77.jpg?v=202601260221 ]

■販売期間：2026年3月5日発売

■販売エリア：全国

＜社会・環境に配慮した商品開発＞

・リサイクルペットボトル

ミツカンは、リサイクルペットボトルの使用拡大を進めています。ペットボトルからペットボトルへリサイクルする、「ボトルtoボトル」により、資源を繰り返し利用でき、新たな化石燃料からペットボトルを作るのに比べてCO2を約60％削減できます。

参考：水平リサイクルの取り組み | 資源を無駄なく使う | サステナビリティ | MIZKAN GLOBAL(https://www.mizkanholdings.com/ja/sustainability/resources/initiative03)

・年月表示

ミツカンは、賞味期限を年月表示にする取り組みを進めています。この変更により、サプライチェーン全体でのフードロス削減や物流効率化に貢献します。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

