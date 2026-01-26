子どもの体力可視化と成長支援を目的に定期開催アクトス ミタス伊勢店「運動塾体力テスト体験会」！

株式会社バローホールディングス

スポーツクラブアクトス ミタス伊勢店では年中から小学３年生までを対象に、学校体育に特化した運動教室「ウルトラ体育」を実施しています。

その取り組みの一環として、2025年１１月、ミタス伊勢店にて「運動塾体力テスト体験会」を開催しました。アクトス体育スクールおよびアクトススイミングスクールへ通うお子様が参加し、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、立ち幅とびの５種目に挑戦しました。

当日は、「柔軟性は負けたけど、腹筋は頑張るぞー！」といった前向きな声が聞かれるなど、子供たちの挑戦意欲や向上心が自然と高まり、スクール生同士の交流も深まる活気ある雰囲気の中で実施することができました。

近年、子どもの体力低下が社会課題として指摘される中、アクトス ミタス伊勢店では、定期的な体力測定と運動機会の提供を通じて、地域の子どもたちの健やかな成長と体力向上に寄与することを目指しています。

ウルトラ体育レッスン風景（マット）ウルトラ体育レッスン風景（跳び箱）成長記録の一例(フィードバック時に使用)

体力テスト終了後には、全国の同年代の子どもと比較した独自の評価シートをミタス伊勢店にて作成し、保護者の方へフィードバックを実施しました。お子様の運動能力や体力に関する現状を可視化することで、「思っていた以上に成長していて驚いた」「楽しそうに頑張っている様子を見ることができて良かった」といった保護者の声をいただきました。

次回は、2026年１月３０日(金)・３１日(土)16：30～17：15に、「コーチにチャレンジ!! 障害物タイムトライアル」を開催予定です。

本イベントは、年中から小学3年生までを対象に実施されます。マット、跳び箱、縄とび、ボールなど複数の種目に挑戦し、コーチとのタイムトライアル形式で楽しみながら運動能力の向上を図ります。

開催内容の詳細については、スポーツクラブアクトス ミタス伊勢店までお問い合わせください。

出張体操教室のご案内

また、ウルトラ体育スクールでは、学校や地域イベント向けに「出張体操教室」も実施しています。

詳細や実施のご相談は、専用ページ（https://sc1.axtos.com/shuccho-taiso/）をご覧ください。

イベント問い合わせ・概要

開催内容の詳細については、スポーツクラブアクトス ミタス伊勢店までお問い合わせください。

概要

・イベント名：コーチにチャレンジ!!障害物タイムトライアル

・開催日：2026年１月３０日(金)・３１日(土)

・イベント開催時間：16：30～17：15

・開催場所：スポーツクラブアクトス ミタス伊勢店

・店舗ホームページ：https://sc1.axtos.com/shop/ise/

・住所：〒516-0008 三重県伊勢市船江1-10-10

・電話番号：0596-20-8883

・駐車場：あり（共用）

以上