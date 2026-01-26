ご好評につき「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆」販売エリア拡大

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、2025年9月より一部エリアで販売している「金のつぶ(R) ごま油香る韓国海苔たれ納豆 3P」について、2026年3月1日（日）より、販売エリアを全国（北海道・九州・沖縄を除く）へ拡大いたします。

商品特徴

「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆」は、食欲をそそるごま油の芳ばしい香りと塩味が利いたしっかりとした味付けの韓国海苔の風味を活かしたたれが付いた納豆です。韓国産の海苔の風味と納豆の旨みが一体となり、“美味しい” “ご飯が止まらない” と多くのお客様からご好評をいただいています。

疲れたときでも、時間がないときでも、手軽に満足感のある味わいを楽しむことができ、普段の食卓をワンランクアップさせる一品としてご支持をいただいています。

販売エリア拡大の背景

2025年9月の発売以降、中部・関西（一部地域を除く）で展開したところ、想定を上回るご支持をいただきました。また、まだ販売していない地域のお客様からも販売エリア拡大のご要望が多数寄せられたことから、このたび全国（北海道・九州・沖縄除く）での発売を決定しました。

今後も、お客様の声を大切にしながら、より多くの皆さまに喜んでいただける商品づくりに取り組んでまいります。

商品開発者コメント

韓国海苔の風味をしっかり感じられる味わいと、ごま油の芳ばしくも軽やかな香り――その絶妙なバランスを追求し、ご飯が進み、やみつきになる味を目指して、何度も改良を重ねて作り上げた自信作です。

私自身、料理をするのが少し面倒だけれど、しっかりとした満足感のあるものを食べたいときに、この商品をよく食べています。温かいご飯にのせるだけで手軽に満足できる点は、忙しい日常の中でも重宝しています。

また、キムチを加えて韓国風の丼にするアレンジもおすすめで、より一層食べ応えが増し、満足感を高めてくれます。発売後、販売している地域のお客様からご好評をいただくとともに、まだ販売していない地域のお客様からも販売エリア拡大の声を多数いただき、大変うれしく思っております。

全国の皆さまのご飯のお供として、毎日の食卓に楽しさと満足感をお届けできれば幸いです。

（マーケティング本部 チルド企画部・澤田聡平）

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/660_1_d68f227dcbc4e5a260c95119a6187674.jpg?v=202601260221 ]

■エリア拡大日：2026年3月1日（日）～

■販売エリア：全国（北海道・九州・沖縄を除く）

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/