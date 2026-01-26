株式会社オリゼの米麹グラノーラが宮崎初展開！～ごほうびとくらしのみせ～で販売開始

株式会社オリゼ

日本の伝統発酵技術を用いて社会課題解決を目指す株式会社オリゼ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小泉泰英）は、宮崎のセレクトショップにてお取り扱いがスタートしましたことをお知らせいたします。

■オリゼが選ばれた理由について

ごほうびとくらしのみせご担当者様

知ったきっかけは、以前愛食している友人のお土産でいただき、朝食やおやつとしても胃や腸に負担のかかりにくい素材と甘すぎない味の良さ、さらに腸活の効果に感動したことを覚えています。

今回ショップ開業にあわせて、弊店のコンセプトにピッタリでしたのでお取り扱いをお願いしました。

■お取り扱い開始店について

～ごほうびとくらしのみせ～

所在地：宮崎県北諸県郡三股町大字樺山１３１３番地１

暮らしの中で頑張っているひとが、時々、おやつ、日用品などワクワクする「ご褒美」を探しに来たくなる小さなセレクトショップを目指し、２０２５年１２月に宮崎県三股町で開業しました。

食品は、こだわりのある素材を生かした美味しいもの、衣類雑貨は長く使える、飽きがこないものを中心にセレクトしています。

様々なモノを通じて旅をしているかのように感じられるよう生産地もご紹介しています。

■お取り扱い製品

米麹グラノーラ（全4種）

プレーン （40g / 200g / 700g）

チョコ （40g / 200g）

バナナココナッツ （40g / 200g）

プロテイン （50g / 200g / 700g）

■オリゼ甘味料（米麹発酵糖分）について

オリゼ甘味料（米麹発酵糖分）は、米麹発酵によってお米から引き出したやさしい甘さが特徴で、おいしさと健康の両立を可能にする砂糖代替甘味料です。自社ブランド「フードコスメ ORYZAE」をはじめ飲食店や菓子製造メーカーなど幅広くご活用いただいています。古米や規格外の米をアップサイクルして製造することも可能で、サステナブルな甘味料を生み出す技術として企業コラボなども実施しています。

■株式会社オリゼについて

私たちは、米麹由来の発酵甘味料「オリゼ甘味料」を通じて、人々の健康増進や社会課題の解決に取り組み、未来の子供たちや地球にとってより良い環境を作る、循環型社会を作り出すことを目指しています。当社のミッションである「FIVE WIN」は、生活者・生産者・地球環境・伝統文化、企業成長を目指す”五方よし”の実現に向けた価値提供を行っています。発酵技術を駆使して社会課題を解決し、食だけにとどまらないイノベーションを起こしていきます。

過去のメディア掲載例

WITH（2022年9月）

麹の可能性を最大限に生かして新しい価値を社会に届ける(https://novolba.com/media/%E9%80%9F%E5%A0%B1start-up-now-%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%BC-%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9-%E3%83%BB-%E5%B0%8F%E6%B3%89-%E6%B3%B0%E8%8B%B1-%E3%81%95/)

新R25（2022年9月）

売り上げは1年で16倍に。発酵食品D2Cベンチャー「ORYZAE」が熱狂的"口コミ"を生み出せるワケ(https://r25.jp/articles/928885030185336832)

下野新聞（2024年4月）

米麹専用工場を確保 宇大発ベンチャーのオリゼ 主力のグラノーラ増産も｜県内主要,経済(https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/886441)

電通報（2024年7月）

日本の「発酵文化」を、「発酵哲学」へ昇華させたい | ウェブ電通報(https://dentsu-ho.com/articles/8990)

日経MJ（2024年9月）

「まるで卵」食品広がる 調味料やスイーツで開発続々 - 日本経済新聞

(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB078Z30X00C25A4000000/)

■会社概要

会社名 ：株式会社オリゼ

代表 ：代表取締役 小泉泰英

住所 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

企業サイト：https://www.oryzae.site/

メール ：info@oryzae.site

電話番号 ：080-9537-6584