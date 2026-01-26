１月２６日から、「ＴＯＱ　ＣＯＩＮ」サービスで貯めたコインを「しぶそば」の商品に交換できるようになりました！

東急株式会社

東急電鉄株式会社（以下、東急電鉄）は、本日２０２６年１月２６日（月）から、「ＴＯＱ

ＣＯＩＮ」サービスで貯めたコインを、株式会社東急グルメフロント（以下、東急グルメフロント）の運営する「しぶそば」の各種商品に交換できるようになりました。

「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」は、東急線の乗車や定期券の購入など※１で、利用金額に対し最大３％のコインが東急線アプリ内に貯まるサービスです。今までは、貯めたコインは乗車券などの鉄道に関する商品にのみ交換可能でしたが、今般「しぶそば」の各種商品を追加し、交換可能商品を拡大します。

「しぶそば」は、東急線沿線を中心に駅ナカ・駅チカに店舗展開している駅そばブランドで、毎日手軽に本格的な味を楽しめるよう、厳選したそばとこだわりのつゆを提供しています。現在１５店舗を展開し、通勤・通学の合間や気軽な食事にぴったりの存在として、多くのお客さまに親しまれています。

本日から、かけそば・もりそばや、ちくわ天、海老天を始めとするトッピングなど計１４商品が

「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」内で交換可能になりました。

東急線アプリ内での商品交換画面イメージキャンペーン告知ビジュアル

また、１月２６日（月）から２月２８日（土）の期間限定で、「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」に新規会員登録（無料）されたお客さまを対象に５００コインをプレゼントする、「『しぶそば』１杯プレゼントキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を実施します。

さらに抽選で５名様に「しぶそば」のかけそば、またはもりそば１００杯分相当のコイン（５万コイン）をプレゼントします。

本取り組みにより、日常の鉄道利用で貯めたコインを使って駅での体験をさらに豊かにし、よりお客さまの生活に密着した体験価値を提供することを目指します。貯めたコインを「しぶそば」の各種商品に交換して、東急線沿線でのお出かけをお楽しみください。今後も、交換可能商品の拡大を予定しています。

※１ コインは、ＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む）※２での東急線の乗車（定期券利用を除く）や、タッチ決済対応のクレジットカードであるＴＯＫＹＵ

ＣＡＲＤでの東急線の後払い乗車（東急線全駅で実施しているサービス）、東急線ＰＡＳＭＯ定期券の購入、ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤでの「Ｑ ＳＫＩＰ」商品や「Ｑ ＳＥＡＴ」の座席指定券の購入で貯まります。

【別紙】

■１月２６日(月)から新たにコインで交換可能となった商品

■東急線アプリ内での商品交換画面イメージ

東急線アプリ内の商品交換画面でお持ちのコインと上記商品を交換すると、店舗で使えるクーポン画面を表示できるようになります。店舗で従業員にクーポン画面を提示しながら画面を操作し、「使用済」にしていただくことで、商品を受け取ることができます。交換方法について、詳しくは以下からご確認いただけます。

https://www.tokyu.co.jp/railway/app/coupon/how-to-use/

商品一覧→商品選択→交換→使用→店舗選択→提示→使用済までの一連の画面操作

■ご利用時の注意事項

・「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」で貯めたコインと「しぶそば」商品の店舗での交換は、１度に１商品のみとなります。１度に複数商品との交換はできませんので、ご注意ください。

・その他のクーポンなどとの併用は可能です。

・交換後の変更やキャンセルはお受けできません。

・画面ご提示のタイミングについて

有人レジの店舗の場合：従業員に東急線アプリ内のクーポン画面をご提示ください。

券売機の店舗の場合：券売機でコイン交換商品以外をご購入後に、従業員に東急線アプリ内のクーポンをご提示いただくと対象商品と交換できます。

※本家しぶそば渋谷道玄坂店と二子玉川店は有人レジの店舗となります。

・「しぶそば」全店で「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」で貯めたコインを商品に交換できます。

・店内飲食のみご利用いただけます。

・交換されたトッピングのみでの店舗のご利用はご遠慮いただいています。

・スクリーンショットなど、画面をコピー（複製）されたものは無効です。

・交換方法について、詳しくは以下をご確認ください。

https://www.tokyu.co.jp/railway/app/coupon/how-to-use/

■「『しぶそば』１杯プレゼントキャンペーン」の注意事項

・１月２６日（月）より前に「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」に会員登録いただいた方は本キャンペーンの対象外です。

・コインのプレゼント時期は、３月上旬予定です。

・コインプレゼント完了は、コインの付与をもってお知らせさせていただきます。

【参考】

■「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」

ＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む）での東急線の乗車（定期券利用を除く）や、タッチ決済対応のクレジットカードであるＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤでの東急線の後払い乗車、東急線ＰＡＳＭＯ定期券の購入、ＴＯＫＹＵＣＡＲＤでの「Ｑ ＳＫＩＰ」商品や「Ｑ

ＳＥＡＴ」の座席指定券の購入で、利用金額に対し最大３％のコインが東急線アプリ内に貯まり、東急線に関する商品に交換できるサービスです。

本サービスは、「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」サービスに加え、さらに東急線をおトクに楽しくご利用いただくことを目指して２０２４年１１月に開始しました。

※ 「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」サービスは、東急線の乗車（定期券利用を除く）や東急線ＰＡＳＭＯ定期券の購入、電車とバスのご利用の際のＰＡＳＭＯへのオートチャージで

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴが貯まるサービスです。

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」のご登録は以下をご確認ください。

https://www.topcard.co.jp/point/save/railway/index.html?wWeb04(https://www.topcard.co.jp/point/save/railway/index.html?wWeb04)

※ ＰＡＳＭＯオートチャージサービスは(株)パスモが提供するサービスです。

■すでにコインで交換可能な商品

■東急線アプリ

東急線アプリは、２０１３年のサービス開始以降、最新の運行情報、運休や遅延など運転支障が生じた際の迂回ルート検索、リアルタイムな列車走行位置などの情報提供や、車内・改札などの混雑状況の見える化、バリアフリーの情報など、お客さまに安全かつ快適に電車や駅をご利用いただけるよう情報配信を強化してきました。

２０２２年９月には、東急のテクノロジーでまちを豊かにするＤＸ特別組織「ＵＲＢＡＮ ＨＡＣＫＳ」と連携し、「ＣＸ（顧客体験）」領域にも力点を置き、アジャイル開発による東急線アプリのリニューアルを実施しました。

リニューアル後のダウンロード数は２０２５年７月に８０万を突破し、これまで以上にお客さまとのデジタル顧客接点としての機能を集約します。鉄道・バスの情報配信を引き続き強化することに加え、「Ｑ ＳＫＩＰ」の購入機能の搭載など、沿線を中心とする移動とにぎわいの創出に資するアプリを目指します。

東急線アプリ： https://www.tokyu.co.jp/railway/app/

■「しぶそば」について https://www.shibusoba.com

「しぶそば」は、株式会社東急グルメフロントが運営する駅そば事業で、東急線沿線を中心に駅ナカ・駅チカに店舗展開しています。

定番の「かき揚げそば」や「ちくわ天そば」の他に、季節毎の食材を使った「おすすめ天そば」を販売しており、年間２５０万人を超えるお客さまにご利用いただいております。

■ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ

東急グループや全国の加盟店で貯めて使えるポイントサービスです。ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ加盟店で

１ポイント１円相当として使用できるほか、マイルとの交換やＰＡＳＭＯへのチャージなどに利用可能です。

※ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴをご利用いただけるカードは以下になります。

・ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ

・ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤ

・ＪＡＬカード ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ

・ＡＮＡ ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ ＰＡＳＭＯ マスターカード

・スーパーＩＣカード ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＰＡＳＭＯ「三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ」

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ：https://www.topcard.co.jp/point/

■「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」各種サービスのご利用方法

東急線の乗車ポイント、東急線ＰＡＳＭＯ定期券購入ポイントなどを貯めるには

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」のご登録が必要です。

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」サービス：

https://www.topcard.co.jp/point/save/railway/index.html

■「ＴＯＫＹＵ ＩＤ」

東急(株)グループ各社が提供する複数のサービスをＩＤで連携し、移動する・働く・遊ぶ・暮らすといった日常シーンでのシームレスな体験価値を提供するためのデジタル共通基盤です。２０２３年８月にデジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」の認証機能としてサービスを開始し、２０２４年７月には「東急線アプリ」にも導入しました。日常生活での行動シーンにおいて、お客さまを深く理解し、リアルとデジタルが融合した一人ひとりに最適なサービスを提供し続けられるよう、順次連携するサービスを拡充していきます。

ＴＯＫＹＵ ＩＤトップ：https://id.tokyu.co.jp/signin

■「ＵＲＢＡＮ ＨＡＣＫＳ」

東急(株)は、テクノロジーで街を豊かにするＤＸ特別組織「ＵＲＢＡＮ ＨＡＣＫＳ」を２０２１年７月に設立し、現在、１００名を超えるエンジニア・デザイナーなどの専門人材を擁しています。交通、生活・リテール、ホテル、不動産などの各領域でのスマートフォンアプリ・Ｗｅｂサイトを開発し、お客さまのニーズや世の中の変容を踏まえて、それらを進化させ続けています。

ＵＲＢＡＮ ＨＡＣＫＳホームページ：https://10q89s.jp/

■「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」サービスと「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」の違い

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」サービスは、東急線の乗車（定期券利用を除く）や東急線ＰＡＳＭＯ定期券の購入、電車とバスのご利用の際のＰＡＳＭＯへのオートチャージなどで

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴが貯まるサービスです。

「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」は、東急線のご利用で東急線アプリ内にコインが貯まり、東急線に関する商品に交換できるサービスです。

「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」で貯めたコインからＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴからコインへの交換はできません。