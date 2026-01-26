東急パワーサプライの北海道専用メニュー「ポラリンでんき」２０２６年１月２６日に全道においてWEB申込受付スタート

株式会社 東急パワーサプライ

首都圏エリアにおいて７０万件超のお申込みをいただいている、東急パワーサプライ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：村井 健二）は、この度、北海道エリアで、全道向け専用電気メニュー「ポラリンでんき」のWEB申込受付を２０２６年１月２６日より開始いたします。

北海道エリアは、全国的にも新電力のシェアが低位に留まっており、３番手以降の新電力のシェアが拮抗するなど、上位２社のシェアが突出した状況となっており、十分な競争環境が働いていないと当社は考えています。新電力各社ともに全国的な統一メニューを投入しており、電気料金が高止まりする要因となっています。

当社は、２０１６年４月の電力小売全面自由化より首都圏においてでんきサービスの提供を開始し、２０２６年１月末現在、７０万件超のお申込みをいただいており、首都圏において競争力のあるでんきサービスを展開しています。この度、北海道エリアにおいて、専用メニューの提供を開始し、これにより生活者の皆さまがでんきサービスを選ぶ際の選択肢を増やすことで、競争環境の深化を図り、より低廉でおトクなでんきサービスの普及を図りたいと考えております。

また、当社は、企業スローガンである「新しい生活体験を、エネルギーとともに。」のもと、でんきサービスを生活サービスのひとつと位置づけており、首都圏では東急グループを始めとした、さまざまな生活サービスと連携することでよりおトクなメリットを提供しております。北海道エリアにおいても、生活サービスとの連携による新しい価値を提供する考えです。

新しい北海道専用メニュー「ポラリンでんき」は、お客さまのくらしを支え続ける灯りとして、リーズナブルな料金設定に加え、東急グループをはじめとする生活サービスと連携したおトクなバンドルメニューを提供し、より快適な暮らしをサポートします。ポラリンでんきは、ケーブルテレビ各社などとの提携を通じて、より多くのお客さまにご利用いただくことを目指します。

東急パワーサプライは、ポラリンでんきの提供開始により供給エリアを拡大し、首都圏において培った安定的かつ競争力のあるでんきサービスを、より多くの方に体験いただくことで、さらなる発展を目指します。さまざまなステークホルダーと連携しながら、新たな価値提供を通じてエネルギーと暮らしの新しい関係を考え、先進的で便利なスマート生活を提供してまいります。

専用メニューの詳細は別紙をご参照ください。

【別紙】全道向け専用電気メニュー「ポラリンでんき」料金

（https://polarin.tokyu-ps.co.jp/campaign/2026winter/?auid=304PR）

【企業概要】

会社名：株式会社東急パワーサプライ

代表者：代表取締役社長 村井 健二

所在地：東京都世田谷区用賀４丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエアタワー

設立 ：２０１５年１０月

事業内容 ：電力小売業、ガス取次業

小売電気事業者登録番号 ：Ａ００６９

資本金： １億円［東急株式会社：６６.７％、東北電力株式会社：３３.３％］