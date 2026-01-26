岩手ビッグブルズ、クラウドファンディング「5,000人の満員アリーナへ！岩手ビッグブルズ15年目の挑戦 #ブルズファミリー」限定ユニフォームのデザイン確定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、岩手ビッグブルズの15周年を記念し、2026年4月18日（土）・19日（日）に盛岡タカヤアリーナで開催されるホームゲームを「ブルズファミリー冠Day」とするクラウドファンディングプロジェクトを実施しています。

このたび、記念大会にて着用される特別ユニフォームのデザインが決定いたしました。なお、本ユニフォームは本プロジェクトのリターン品としてもご用意しております。現在、プロジェクト目標の90％を達成しており、目標達成に向け、引き続き皆さまからの温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/iwate/team/347/invest/771/detail(https://www.spportunity.com/iwate/team/347/invest/771/detail)

１．おすすめリターン（特別ユニフォームのデザイン）ブルズファミリーロゴ入り特別ユニフォーム！

背番号、背ネームをオリジナルで入れることが可能です。

全選手のサインを入れてお渡しします。

※サインは支援募集プロジェクト終了後時点の選手が対象となります

選手着用サイン入りユニフォーム

応援したい選手のユニフォームをお選びいただけます。

実際に選手が着用したユニフォームにサインを

入れてお渡しします。

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

以下より、ユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

2）支援募集期間

2025年12月26日（金）12:00 ～ 2026年2月2日（月）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

300万円

4）資金使途

皆さまからいただいた支援金は、15周年記念「ブルズファミリー冠試合」の開催および演出に活用します。

- 記念試合の照明・映像・音響演出- ブルズファミリー限定グッズの制作- フォトブースや応援演出の設置- 広報・集客施策（PR等）- 選手が着用する試合限定「ブルズファミリー特別ユニフォーム」の制作費

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆株式会社岩手ビッグブルズ

所在地：岩手県盛岡市向中野7丁目31-26

設立日：2010年12月1日

代表取締役社長 水野 哲志

ホームページ：https://www.bigbulls.jp/

X：https://x.com/iwatebigbulls

Instagram：https://www.instagram.com/iwatebigbulls/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先： info@bigbulls.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。