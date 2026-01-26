東急パワーサプライが提供する北海道専用メニュー ポラリンでんきのCMに「タカアンドトシ」さんが声の出演！あわせて「ゆめぴりか」１年分が当たる特典盛り沢山のキャンペーンを開始！

株式会社 東急パワーサプライ

株式会社東急パワーサプライ（以下、「東急パワーサプライ」）は、北海道エリア専用でんきサービス「ポラリンでんき」のＷＥＢ申込受付を２０２６年１月２６日より開始いたします。

申込みの受付開始にあわせ、北海道出身のお笑い芸人「タカアンドトシ」さんが声の出演をするテレビＣＭ（以下「本ＣＭ」）を北海道エリアで放送します。テンポ感抜群の漫才にもご注目ください。

本ＣＭの詳細は【別紙１.】をご確認ください。

また、ＷＥＢサイトからの申込み受付開始に伴い、『ポラリンでんきデビュー！お初にお目にかかりますキャンペーン』（以下、「本キャンペーン」）を２０２６年１月２６日（月）～２０２６年４月２４日（金）の期間に実施します。

本キャンペーンでは、期間中にポラリンでんきにお申込みいただいたお客さま全員に、もれなくでんきのご利用料金から最大１０，０００円の割引特典を提供するほか、抽選で１０名さまに１年分相当の「ゆめぴりか」を、さらに、先着５００名さまにポラリンぬいぐるみキーチェーンをプレゼントします。

本キャンペーンの詳細は【別紙２.】をご確認ください。

ポラリンでんきは、お客さまのくらしを支え続ける灯りとして、リーズナブルな料金設定に加え、東急グループをはじめとする生活サービスと連携したおトクなメニューを提供し、より快適な暮らしをサポートします。

【別紙１.】

■CM概要

【タイトル】

「ポラリンでんき始まります」台無し篇（１５秒）

「ポラリンでんき始まります」実は…篇（１５秒）

※公式YouTube（ポラリンでんき公式チャンネル(https://www.youtube.com/@%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%8D)）で、ご視聴いただけます

【放映期間】

２０２６年１月２６日（月）～２０２６年４月２５日（土）

【放送エリア】

北海道

【声の出演】

タカアンドトシ

【別紙２.】

■キャンペーン実施概要

【名称】

『ポラリンでんきデビュー！お初にお目にかかりますキャンペーン』

https://polarin.tokyu-ps.co.jp/campaign/2026winter/?auid=304PR(https://polarin.tokyu-ps.co.jp/campaign/2026winter/?auid=304PR)

【対象】

キャンペーン期間中に申込みフォームよりポラリンでんき（従量電灯B・従量電灯C・低圧電力）に新規にお申込みいただいたお客さま

【キャンペーン期間】

２０２６年１月２６日（月）～２０２６年４月２４日（金）

【特典】

・もれなく全員にでんきご利用料金から最大１０，０００円の割引特典（月々最大２，０００円を５回にわたって割引）

・抽選で１０名さまに「ゆめぴりか」１年分相当をプレゼント

・先着５００名さまにポラリンぬいぐるみキーチェーンをプレゼント

【当選発表】

当選者の方には、メールにて２０２６年７月中旬に当選通知をお送りいたします。

※当選者の発表は、当選者のみにご連絡させていただきます。

【注意事項】

・本キャンペーンは、予告なく変更または延長や中止になる場合がございます。

・でんきサービスの供給が開始される前に、でんきサービスのお申込みをキャンセルされた場合は本キャンペーン適用の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

・ご利用料金が割引額に満たない場合、次月に繰越しての割引はできません。

・抽選特典（お米１年分相当）および先着特典（ポラリンぬいぐるみキーチェーン）の対象者は、２０２６年６月３０日（火）までにでんきサービスの供給が開始しているお客さまとさせていただきます。

・お米は５０ｋｇを１年分相当とし、２か月に１回１０ｋｇ（５ｋｇ×２袋）を５回にわけてお届けします。

・お米のブランドは天候などにより変更となる場合がございます。