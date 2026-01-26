【フジテレビ】恋と友情、そして女性の生き方に寄り添うヒーリング・ガールズラブ FODにて独占見放題配信決定！『秘密があるなら～The Secret Of Girls』

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/30fq （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、『秘密があるなら～The Secret Of Girls』を２月１日（日）０時より独占見放題配信することが決定しました。

『秘密があるなら～The Secret Of Girls』（C）Moyu Pictures (Beijing) Co., Ltd.

『秘密があるなら～The Secret Of Girls』は、近年注目を集めるGLジャンルに新たな風を吹き込むヒーリングラブストーリーです。不運続きでも常に前向きな旅人を演じるのは、同性愛をテーマにした『When We Met』で自然体な演技を披露し、好評を得た何蕾（ホー・レイ）。無愛想に見え、実は温かい心を持つ宿の従業員を『一念開花 ～ひとひらの恋ひらく時～』の孫彩綸（スン・ツァイルン）が演じます。

本作は単なる恋愛ドラマにとどまらず、現代女性が抱える悩みやつらい経験にも焦点を当て、社会派なアプローチで視聴者に共感と希望を与えます。最初は性格が合わないと互いに反発しつつも、一緒に過ごす中で相手の優しさに触れ心の距離を縮めていく旅人と宿の従業員。しかし、お互い相手に言えない“秘密”があり、その秘密が物語の鍵となっていきます。さらに、そんな２人を姉のように見守る宿のオーナーと、その親友であるバーテンダーの“友達以上恋人未満”な関係からも目が離せません。都会の喧騒から離れた民宿で描かれる恋と友情、心に寄り添うヒーリングラブをお見逃しなく！

【あらすじ】

会社員の徐景曦（シュー・ジンシー）は、突然会社から解雇される。頼る当てもなく１人で旅に出ることにしたが、道中で貴重品をなくし宿に泊まれない事態に。野宿しようとする徐景曦を見かねた宿の従業員の聞杉（ウェン・シャン）は、住み込みで働かないかと提案する。最初は不満を言いつつも次第に打ち解けていく２人。でもお互い相手には言えない秘密があり…。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『秘密があるなら～The Secret Of Girls』（全16話）

■配 信：２月１日（日）０時～独占見放題配信開始

■出 演：ホー・レイ／スン・ツァイルン／リー・コーイー／ワン・ミャオ

■スタッフ：監督：ホアン・フイズー

脚本：ユー・ワン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/30fq （配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■URL：https://fod.fujitv.co.jp/