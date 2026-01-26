¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëSOS¤¬¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥×2026¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹
¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥×2026¤Î±Ñ¸ìÈÇ¡Ê¥×¥ê¥ó¥ÈÈÇ¡Ë¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¸ìÈÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëSOS¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.internationalsos.co.jp/)¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥Þー¥¯¡¦¥¢¥¿¥¦¥§¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëSOS¤ÎºÇ¿·¤Î¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥×2026(https://www.internationalsos.co.jp/travel_risk_map)¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëSOS¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥×2026(https://www.internationalsos.co.jp/travel_risk_map)¡×¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¦¤¨¤Ç»²¹Í¤È¤Ê¤ë¡¢ºÇ¿·¤Î¹ñÊÌ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ê¶Áè¡¢´¶À÷¾É¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É»ö¶È·ÑÂ³¤Ø¤Î½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È°åÎÅ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ*¡¢PDFÈÇ¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÈÇ¤Î3¼ï¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È(https://www.internationalsos.co.jp/travel_risk_map)¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î±ÜÍ÷¡¢PDFÈÇ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¤Î¤´Äó¶¡
¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ÎÊÑ²½
ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥é¥ó¡ÊÃæÄøÅÙ¢ª¹â¤¤¡Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡Ê¹â¤¤¢ª¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡Ë¡¢¥Ë¥¸¥§ー¥ë¡ÊÃæÄøÅÙ¢ª¹â¤¤¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ñ¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ¤Î°ÂÄê²½¤ä¼«Á³ºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¡¢Æ»Ï©°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤¬¡ÖÃæÄøÅÙ¡×¤«¤é¡ÖÄã¤¤¡×¤Ø°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤Î°åÎÅ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Ï¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç°ìÄê¿å½à¤Î°åÎÅ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°åÎÅ¥ê¥¹¥¯¤¬°Û¤Ê¤ë¹ñ¡×¤«¤é¡ÖÃæÄøÅÙ¡×¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½¼¨ÊýË¡¤Îºþ¿·
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦°åÎÅ¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
¥Þ¥Ã¥×¤Î¥ê¥¹¥¯É½¼¨ÊýË¡¤òºþ¿·¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê»ëÇ§À¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò¡ÖÃÏ¿Þ¤Î¿§¡×¤ÇÉ½¼¨
- °åÎÅ¥ê¥¹¥¯¤ò¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤ÇÉ½¼¨
¡Ö¥ê¥¹¥¯¥¢¥¦¥È¥ë¥Ã¥¯2026¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ç¾ÜºÙ²òÀâ
ËÜ¥Þ¥Ã¥×¤Î¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ÎÄêµÁ¤ä¡¢ÃíÌÜ¹ñ¤Î¥ê¥¹¥¯ÊÑ²½¡¢´ë¶È¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¥ê¥¹¥¯¥¢¥¦¥È¥ë¥Ã¥¯2026¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹(https://www.internationalsos.co.jp/events/ro2026-conference)¡×¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëSOS¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢2026Ç¯¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤ä´íµ¡´ÉÍý¡¦ÂÐºö¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¸åÆü¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤´»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëSOS¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1985Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè40Ç¯°Ê¾å¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëSOS¥°¥ëー¥×¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¿¤òµß¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¡¢°åÎÅ¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢À¤³¦90¥õ¹ñ1,200¥õ½ê°Ê¾å¤Ç¡¢24»þ´Ö365Æü¤ªµÒÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥°¥íー¥Ð¥ë 100¤Î82%°Ê¾å¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´ë¶È100¼Ò¤Î66%¤Ë¤¢¤¿¤ë´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢NGO¤Ê¤É¡¢Ìó9,000¼Ò¡¢700Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¡¢Ìó110 ¤Î¸À¸ì¡¦Êý¸À¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â1996Ç¯¤«¤é30 Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë³°»ñ·Ï´ë¶È¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢°åÎÅ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
www.internationalsos.co.jp/(https://www.internationalsos.co.jp/)