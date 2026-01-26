【別府大学短期大学部×国東クリーブガーデン×ソラシドエア】共同開発の機内販売新商品『恋色クリーブフィナンシェ』2月1日～販売開始！

株式会社ソラシドエア

株式会社ソラシドエア （本社：宮崎県宮崎市 代表取締役社長：山岐 真作） は、別府大学短期大学部（大分県別府市 理事長：二宮 滋夫）および国東クリーブガーデン（大分県国東市）と共同開発した機内販売新商品『恋色クリーブフィナンシェ』の販売を2026年2月1日(日)から開始します。

＜包括的連携協定締結10周年を記念した取り組み＞

2024年9月、ソラシドエアと大分県国東市（市長：松井 督治）は両者の包括的連携協定締結10周年を記念し、別府大学短期大学部との産官学連携プロジェクトとして地域の特産品を活用した「新しいお土産品開発コンテスト」を開催しました。国東産オリーブを使用した『恋色クリーブフィナンシェ』がスイーツ部門で最優秀賞に選ばれ、2024年11月30日（土）・12月1日（日）に東京・二子玉川で開催した「ソラシドエア Presentsグリーンスカイフェスタ2024」においてテスト販売を行いました。その後約1年かけて試作を重ねた結果ついに商品化が実現し、ソラシドエアでの機内販売が決定しました。

・過去の経緯はこちら https://www.solaseedair.jp/corporate/pdf/press20241128-2.pdf

＜ 『 恋色クリーブフィナンシェ 』 ができるまで＞

別府大学短期大学部と国東クリーブガーデンとの商品開発においてこだわった点は、国東産オリーブのおいしさを最大限に引き出すことです。素材独自の風味を生かすために国東クリーブガーデンの新鮮なオリーブオイルを使用し、通常のフィナンシェとは一味違うリッチでしっとりとした食感を実現しました。さらに、ほのかな苦味を感じるオリーブリーフパウダーや新鮮でやや塩味のあるオリーブの新漬けを使うなど、複雑な味の調和で商品名にも通じる “ 甘く切ない恋 ” を表現しています。

フィナンシェの中にはオリーブと相性抜群の甘酸っぱいキャラメルチーズクリームが入り、一口ごとに新しい発見ができる味わいです。

国東産オリーブの魅力あふれる逸品を、この機会にぜひお試しください。

〔商品概要〕[表: https://prtimes.jp/data/corp/11231/table/454_1_e7150363b25aad400411f8565cab1272.jpg?v=202601260221 ]

〈本取り組みの背景〉

ソラシドエアは、本社を宮崎県宮崎市に構え 「九州・沖縄の翼」 として、九州・沖縄のヒト・コト・モノをつなぎ、多彩な魅力を多くの方に触れていただく地域振興プロジェクトとして「九州・沖縄プロモーター」活動を行っています。活動の一環として、機体を活用した地域振興プロジェクト「空恋」（以下空恋プロジェクト）を行っています。空恋プロジェクトの詳細は、ソラシドエア ホームページをご覧ください。

URL: https://www.solaseedair.jp/campaign/sorakoi/

世界農業遺産の里国東号（大分県国東市）