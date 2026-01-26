1月30日から台湾の旧正月を祝う「春節2026～馬上有福～」を開催

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：松信健太郎）は、運営する誠品生活日本橋にて、2026年1月30日（金）より台湾の旧正月を祝う「春節2026～馬上有福～」を開催いたします。

今年のコンセプトは、台湾の四字成語で「すぐに幸運がやってくる」を意味する「馬上有福（マーシャンヨウフー）」です。今すぐ幸運を掴み取りたい時に好まれる力強い言葉とともに、新しい一年を彩る体験をご提案します。

館内では、福を集める「五福めぐり」スタンプラリーをはじめ、経済と禅、絵本をテーマとした各トークイベントや、幸運を呼び込む「福メイク」の提案など、心豊かな新年を彩る多彩な企画をご用意します。2月14日（土）・15日（日）の2日間は、メインイベントとなる「春節年街2026 誠品生活日本橋」を開催。福を呼ぶ獅子舞演舞やクリエイターマーケットに加え、ZINE特設コーナーや台湾華語茶会などディープな台湾文化を展開します。2月11日から開催の「mt STORE AT 誠品生活日本橋2026」も必見です。福をもたらす駿馬とともに、誠品生活日本橋で新しい一年の幸運を手に入れましょう。

開催概要

期間：1月30日（金）～2月23日（月・祝）※法令点検のため2月21日（土）は全館休館

場所：誠品生活日本橋 東京都中央区日本橋室町3-2-1 コレド室町テラス2階

公式ホームページ：https://www.eslitespectrum.jp/

メインイベント

春節年街2026 誠品生活日本橋

台湾の旧正月「春節」の賑わいを楽しむ特別な2日間。勇壮な獅子舞演舞や日台クリエイターが集うマーケット、ディープな台湾文化に触れる茶会やワークショップを展開します。さらに「HAPPYLEMON」の限定メニューも登場。五感で味わう、本場さながらの台湾体験をお届けします。

期間：2月14日（土）、2月15日（日）

場所：誠品生活日本橋各所

内容：

・台湾ZINEフェス

・ワークショップ（全10種）

・台湾ZINEトークイベント

・中華獅子舞演舞 ※2月15日（日）

・春到福味台灣（台湾グルメイベント）

・OPENちゃんグリーティング

同時開催イベント

mt STORE AT誠品生活日本橋 2026

あの「mt STORE」が5年ぶりに誠品生活日本橋へ！マスキングテープブランド「mt」の期間限定ショップが登場。会場限定デザインや人気の「つかみ取り」など、mtの世界を存分に楽しめる多彩な企画をご用意いたします。

期間：2月11日（水・祝）～3月2日（月）

場所：誠品生活日本橋内 特設会場

内容：

・先行販売：

2026年3月発売予定の新商品をいち早くお届け

・限定テープの販売：

会場限定テープ、台湾職人旅素材展限定

テープ、台湾柄復刻テープ

・体験企画：

mtつかみ取り、mtガチャ

（当たりが出ると限定テープをプレゼント）

・特別企画：

mtタピオカパック、mtアウトレットの販売

キャンペーン企画

五福めぐり～春節・幸福回遊スタンプラリー～

春節に合わせ、幸運の象徴である「五福（福・禄・寿・財・喜）」をテーマにした回遊型スタンプラリーを開催いたします。館内でのひとときを楽しみながら、お買い物やSNSへの参加を通じて、新しい一年の“福”をぜひ集めてみてください。

3スタンプ達成、5スタンプ完全達成で、それぞれプレゼントをご用意いたします。

- 期間：2月13日（金）～2月23日（月・祝）- 場所：誠品生活日本橋- 参加方法：店内で配布するシーズンリーフレット（スタンプカード）をお受け取りください。- 参加費：無料- 五福の内容：・【福】来店スタンプ・【禄】誠品メンバーズ登録・【寿】「誠品生活」ブランドにて5,000円（税込）以上購入・【財】コレド室町テラス2階各ショップ（「誠品」ブランド以外）にて5,000円（税込）以上購入・【喜】SNSフォロー＆ハッシュタグ「#馬上有福」をつけて投稿、またはストーリーズシェア紅包（ホンパオ）プレゼント

コレド室町テラス2階フロアにて、2,000円（税込）以上お買い上げの方に、小さな「福」が入った台湾のお年玉「紅包」をプレゼントいたします。※当日レシート合算可、なくなり次第終了。

注目のイベント

- 開催日：2月17日（火）田内学さん×細川晋輔さんトークイベント「不安の正体をほどくー経済と禅が出会う夜」

経済教養作家・田内学氏の新刊刊行を記念し、禅僧・細川晋輔氏との対談を開催します。一見異なる「経済」と「禅」の視点から、現代人が抱えるお金や将来への不安の正体を紐解きます。

・日時：2月12日（木）19:00～20:00

・場所：

誠品生活日本橋イベントスペース「FORUM」

／オンライン

・登壇者：田内学氏×細川晋輔氏

『さようならの練習』刊行記念「林小杯さん×一青窈さん トーク＆読み聞かせ＆サイン会」

台湾の人気絵本作家・林小杯（リン・シャオペイ）氏の新刊刊行を記念し、翻訳を手がけた歌手・一青窈氏をゲストに迎えた特別イベントを開催します。

・日時：2月23日（月・祝）14:00～15:30

・場所：

誠品生活日本橋イベントスペース「FORUM」／オンライン

・登壇者：林小杯氏（絵本作家）×一青窈氏（歌手）

福メイク 2026 ～新しい年、眼差しからはじまる幸運～

筆記具や画材の老舗・ぺんてる株式会社が展開するコスメブランド「ルルズコスメティコ」による、特別なメイク提案を実施します。文具の技術を応用した驚きの描きやすさと鮮やかな発色を誇るアイライナーやアイブロウをご紹介。ご自身に似合う色だけでなく、「色の持つ力」をヒントに、目もとから2026年の運気を引き寄せる方法をご提案します。

・期間：１月24日（土）～2月27日（金）

・場所：expoエリア

ブックフェア

春節特価 中文書SALE

繁体中文書籍が30％～80％OFF。台湾華語を勉強中の方はもちろん、言語が分からなくても手に取りやすい絵本や写真集などもございます。この機会に中文書を読んでみませんか。

・期間：１月30日（土）～2月23日（月・祝）

まだ見ぬアジアの文芸―ページの先に広がる、近くて遠い世界―

私たちはアジアを、どれほど知っているでしょうか。ニュースの向こうにある暮らしの温度や感情を、文芸作品が静かに伝えます。物語を通して、近くて遠いアジアの声に耳を澄まし、世界の見え方をアップデートしてみませんか。

・期間：１月30日（土）～

知足を学ぶ お金に縛られない生き方とは

「知足を学ぶ」ことは、お金中心の価値観から自分を解き放ち、本当に大切なものに気づく第一歩です。必要以上を求めず、心の豊かさを育てる生き方を探る本を集めました。

・期間：開催中～

誰かとシェアしたくなる 冬に読みたい本

寒い冬の日に、温かい部屋の中でぬくぬくしながら本を読む。至福のひとときと言えるかもしれません。そんな幸せな時間を過ごせる本を当店スタッフがセレクトしました。

・期間：開催中～

台湾漫画「怪島奇譚 ～不死の少年と妖猫の旅～」日本語版刊行記念パネル展

台湾で人気の漫画『怪島奇譚～不死の少年と妖猫の旅～』の日本語版刊行を記念してパネル展を開催！様々なシーンを切り取った特別展です。3月には、著者のトークイベントも開催予定。

・期間：2月19日（木）～

誠品生活日本橋 基本情報

台湾の「誠品」グループが「くらしと読書のカルチャー・ワンダーランド」をテーマに、2019年9月、日本初進出した体験型の複合書店です。書籍のほか、洗練されたアイテム、フード、レストランの他、ワークショップやイベントもお楽しみいただけます。

【住所】東京都中央区日本橋室町3-2-1 コレド室町テラス 2階

【TEL】03-6225-2871

【営業時間】平日11:00～20:00／土日祝日10:00～20:00（一部ショップ異なります）

【定休日】不定休

公式ホームページ：https://www.eslitespectrum.jp/