「あごだしのくばら」の大人気キッチンカーがついに常設店舗へ【みずほPayPayドーム福岡】コンコース内ショップにオープン

久原本家グループ(福岡県糟屋郡久山町、社主：河邉哲司)は、あご(トビウオ)のだしの旨みを生かした調味料を販売する株式会社久原醤油から、2026年3月3日（火）より、みずほPayPayドーム福岡（福岡市中央区地行浜2-2-2みずほPayPayドーム内）のコンコース内ショップにて、「あごだしのくばら」常設店舗をオープンいたします。

かねてより久原醤油では、流通店舗だけでなく「くばら」ブランドと生活者との接点をつくるべく、イベントや催事を行ってまいりました。2025年には、みずほPayPayドーム福岡にて「あごだしのくばら」キッチンカーを出店し、その名の通り「あご＝トビウオ」のおいしさを活かしたメニューをご提供することで、ご来場の方々より多くのお喜びの声や商品へのアイデアをいただくことができました。

「いつもくばらのあごだしメニューが楽しめる場所がほしい」というお客様のお声を受けて、今回みずほPaypayドーム福岡コンコース内に、くばら初の飲食店の出店を決定いたしました。「あごだし」の美味しさをより感じていただけるよう、更にメニューを充実。キッチンカーで好評いただいた「博多だしむすび弁当」や「あごだしから揚げ」はもちろん、新たに「博多かしわちらし」や「博多肉すい」、デザートの「みたらしスムージー」等、老若男女問わずお楽しみいただけるメニューを展開いたします。ドーム観戦のお供に、ぜひ「あごだしのくばら」の商品をお楽しみください。

↑2025年キッチンカー出店の様子

【店舗概要】

店舗名：あごだしのくばら

オープン日：2026年3月3日（火）

営業時間：みずほPayPayドーム福岡の営業時間に準ずる

所在地 ：福岡市中央区地行浜2-2-2 みずほPayPayドーム内

出店場所：コンコース内

【メニューラインナップ（一部）】※価格は1月26日時点の情報です。

博多だしむすび弁当

1,200円（税込）

キッチンカーでも大人気！「浜のうまだし」を混ぜ込んだおむすびと、あごだしから揚げがセットになった、おすすめが詰まったお弁当です。

あごだしから揚げ

3個500円/5個850円/10個1,600円（税込）

鶏もも肉をくばらの「あごだしつゆ」で漬け込んだから揚げ。コクのある旨みがじゅわっと広がる、くばら一押しの逸品です。

博多あごだし肉すい

1,000円（税込）

焼きあごだしの香りと旨みのある醤油ベースのつゆに、牛肉、豆腐、半熟卵が入ったボリュームある汁物おかず。博多の新たな名物になること間違いなし！

炭火香る北海道豚丼

1,000円（税込）

まるで炭火で焼いたような香ばしさと甘辛い味付けで箸が止まらなくなる豚丼！北海道らしい厚切り豚肉のボリューム感は大満足間違いなしです。

【くばらについて】

「あごだしのくばら」として、あご（トビウオ）のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズや、

「キャベツのうまたれ」などで知られる「くばら」。 九州・博多独自の食文化に根ざした商品を多く展開し、全国の食卓で親しまれています。https://kubarahonke.com/brand/kubara/

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』『北海道 椒房庵』『北海道食品庫』などのブランドを展開しています。http://www.kubarahonke.com/(http://www.kubarahonke.com/)

