Âè£²£´²ó¡¡¹âÈø»³¤ÎÅß¤½¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡×¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¤Î»î¿©¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤È¹âÈø»³¤ÎÅß¤½¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§º´Æ£¡¡ÃÎÌ¦¡Ë¤Ï¡¢£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é£³·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂè£²£´²ó¹âÈø»³¤ÎÅß¤½¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢Åß¤Î¹âÈø»³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃÏ°èÉü¶½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤È¹âÈø»³¤ÎÅß¤½¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¶¦Æ±´ë²è¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¹âÈø»³¤Î¤È¤í¤í¤½¤Ð¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ³Æ±Ø¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤ò»ý»²¤·¡¢³Æ¤½¤ÐÅ¹¤Ç£¸£°£°±ß°Ê¾å¤Î¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥é¥·Æâ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Íó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£±¤Ä²¡°õ¡£¥Á¥é¥·¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¹âÈø»³¸ý´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡×¤Ë¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå£²¡¤£°£°£°Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥é¥·¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ë³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ê£¸£°£°±ß°Ê¾å¤Î¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤¬£±£°£°±ß°ú¤¡Ë¤¬£³ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡ß¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢£Í£ô¡¥£Ô£Á£Ë£Á£Ï£±¹æ¤ò¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡×¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡×¤Ç¤Ï¾è¼Ö¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾è¼Ö¸åÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿»î¿©·ô¤ò»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¤ÎÀ¶Âì±ØÁ°¤Ë¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¤ò»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢ã¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¡ÊºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¢ä
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ £²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÅß¤Î¹âÈø»³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃÏ°è¿¶¶½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤È¹âÈø»³¤ÎÅß¤½¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¶¦Æ±´ë²è¤·¡ÖÂè£²£´²ó¹âÈø»³¤ÎÅß¤½¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
¢ µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ³Æ±Ø¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤ò»ý»²¤·¡¢³Æ¤½¤ÐÅ¹¤Ç£¸£°£°±ß°Ê¾å¤Î¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥é¥·Æâ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Íó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£±¤Ä²¡°õ¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÀèÃå£²¡¤£°£°£°Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤ò¿ÊÄè¡£¥Á¥é¥·¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ë³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ê£¸£°£°±ß°Ê¾å¤Î¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤¬£±£°£°±ß°ú¤¡Ë¤¬£³ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë
£ ¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡×¤Ç¤Ï¾è¼Ö¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾è¼Ö¸åÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿»î¿©·ô¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¤ÎÀ¶Âì±ØÁ°¤Ë¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¤ò»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
£±¡¥¡Ö¹âÈø»³¤ÎÅß¤½¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅ´ü´Ö
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡Á £²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê£²¡ËÂÐ¾ÝÅ¹
¹âÈø»³¤Î¤Õ¤â¤È¤«¤é»³Äº¤Þ¤Ç¤Î»²²Ã¤½¤Ð½è£±£´Å¹
¡Ê£³¡Ë»²²ÃÊýË¡
¡¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ³Æ±Ø¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤ò»ý»²¤·¡¢³Æ¤½¤ÐÅ¹¤Ç£¸£°£°±ß°Ê¾å¤Î¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Á¥é¥·Æâ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Íó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£±¤Ä²¡°õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²¤Ä¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¹âÈø»³¸ý´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡×¤Ë¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå£²¡¤£°£°£°Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨°ú¤´¹¤¨»þ´Ö¤Ï£¸»þ¡Á£±£¶»þ¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¤½¤ÐÅ¹¤Ç£¸£°£°±ß°Ê¾å¤Î¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹âÈø»³¾¦Å¹²ñ£²£´Å¹ÊÞ¤Ç£µ£°£°±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£±¤Ä¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£³¤Ä½¸¤á¤ë¤È¡Ö£×¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¡×¤Ë±þÊç¤Ç¤¡¢¹âÈø»³¸ý±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿±þÊçÈ¢¤Ø±þÊçÍÑ»æ¤òÅêÈ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ³Æ±Ø¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡¥¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡ß¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢£Í£ô¡¥£Ô£Á£Ë£Á£Ï£±¹æ¡Ê¿·½É±Ø£±£°¡§£°£°È¯¡Ë¤ò¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡×¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤´¾è¼Ö¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾è¼Ö¸åÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿»î¿©·ô¤ò»ý»²¤·¡¢¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¤ÎÀ¶Âì±ØÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¤ò»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð»î¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î±ØÄ¹¤¬³§ÍÍ¤Ë¤½¤Ð¤ò¤ªÇÛ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡×¤Î¤´¾è¼Ö¤Ë¤Ï»öÁ°¤ÎºÂÀÊ»ØÄê·ô¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë±¿¹ÔÆü
£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨¹ÓÅ·»þ¤Ï¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¤òÃæ»ß¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ï¡Ö¹âÈø»³Åß¤½¤Ð¹æ¡×¤ò±¿µÙ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤½¤Ð¤Î¤ßÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÂÀÊ»ØÄê·ô¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ £Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´ ¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô¡¡TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
〔キャンペーンポスター(イメージ)〕          〔オリジナルピンバッジ〕
〔キャンペーンポスター(イメージ)〕          〔オリジナルピンバッジ〕
〔ふるまいそば(昨年の様子)〕
〔賞品(イメージ)〕
〔賞品(イメージ)〕
