日本企業の東南アジア進出を「データ×現地知見」で支援　海外展開を希望する企業募集











東南アジア市場はデジタルマーケティングの重要性が高まる一方、言語・文化の壁や法規制の違いなどに阻まれ、データに基づく戦略立案ができる人材の確保が困難でした。政府も「新輸出大国コンソーシアム」などの施策で海外展開を後押ししていますが、実務レベルのマーケティング支援は依然として不足しているのが現場の実情です。