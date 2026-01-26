植物由来乳化剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月14に「植物由来乳化剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。植物由来乳化剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
植物由来乳化剤市場の概要
植物由来乳化剤市場に関する当社の調査レポートによると、植物由来乳化剤市場規模は 2035 年に約 71.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 植物由来乳化剤市場規模は約 22.5億米ドルとなっています。植物由来乳化剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.27% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、植物由来乳化剤市場シェアの拡大は、クリーンラベルや天然成分への需要の高まりによるものです。世界中の消費者は、特にパーソナルケア製品、食品、飲料において、天然で、成分が分かりやすく、最小限の成分で作られた製品をますます求めるようになっています。国際食品情報評議会（IFIC）によると、2024年には消費者の83%がラベルに「100%天然」と表示されていることを好む一方、66%以上が加工を最小限に抑えた製品を好むと回答しています。こうした傾向は、乳化剤を含む植物由来成分への需要を押し上げると予想されます。
植物由来乳化剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/plant-based-emulsifier-market/590642075
植物由来乳化剤に関する市場調査によると、健康的なライフスタイルへの意識の高まりや、健康面、アレルギーリスクの低減、食生活の嗜好などを考慮すると、合成乳化剤よりも植物由来乳化剤の使用が増加していることから、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、ビーガン、ベジタリアン、フレキシタリアンといった食生活の急速な普及も市場成長を後押ししています。
しかし、サプライチェーンや原材料調達における課題、食品添加物や化粧品添加物に関する厳格な規制による承認手続きの遅延といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339600/images/bodyimage1】
植物由来乳化剤市場セグメンテーションの傾向分析
植物由来乳化剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、植物由来乳化剤の市場調査は、ソース別、アプリケーション別、タイプ別、形態別、流通別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
植物由来乳化剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642075
ソース別に基づいて、植物由来乳化剤市場はさらに大豆、ひまわり、エンドウ、菜種、その他（オリーブ、パームなど）に分割されています。当社の分析によると、大豆セグメントは、世界各地での大豆生産量の多さ、独自の化学組成、優れた機能性、費用対効果の高さ、そして幅広い規制上の承認といった要因により、予測期間中に40%という最大の収益シェアを占めると予想されます。米国農務省によると、2024/25年度には米国だけで約119.05百万トンの大豆が生産され、次いで中国が20.65百万トン、インドが12.58百万トンとなっています。
