自動運転・医療・量子通信が牽引：高感度光検出器チップ市場、2031年に26.85億ドルへ拡大
光の一粒さえも逃さない――進化する光電検出チップの多様性
光電検出器チップは、業界内で広く「フォトダイオード」と称されており、その主なタイプには、PNダイオード検出チップ（PIN）、アバランシェフォトダイオード（APD）、シリコンフォトマルチプライヤ（SiPM）、および単一光子アバランシェダイオード（SPAD）が含まれる。
なかでもPIN型は、P型・I型・N型半導体層から構成される構造（PIN構造）を採用し、入射光を効率よく電気信号に変換する。P型半導体、固有層（Intrinsic Layer）、N型半導体によって形成され、光子が吸収されると電子・正孔対が生成され、外部電場によって分離・加速され電流が発生する。シンプルな構造、高い直線性、低ノイズといった点が最大の強みである。
一方、APDは微弱な光でも確実に検出できる点が特徴であり、強い逆バイアスをかけた状態で動作することで、雪崩増倍効果が発生する。光子によって生成された電子・正孔対が強電界中で加速され、衝突によってさらなる対を生成することで、感度を大幅に高めている。PINよりも高い検出能力を持ち、低照度環境での応用に強みを持つ。
SiPMは、単一光子レベルの検出能力を備えた革新的な固体型シリコン検出器であり、微細なAPDセルを多数集積させた構造を取る。各セルが「ガイガーモード」で動作し、光子の入射によって瞬時に雪崩増幅を引き起こすことで、高感度かつ高速な検出が可能となる。高ゲイン、迅速な応答、低電圧駆動という特性により、医療、物理学、セキュリティ分野での需要が高まっている。
さらに、SPADは極めて暗い環境においても単一光子の検出を可能にするデバイスである。吸収された一個の光子が雪崩効果を引き起こし、明確な電気信号を生成することで、高い感度と高速応答を実現する。極めて優れた時間分解能と単一光子レベルの検出能力により、弱光センシングや超高速イメージングの分野で注目を集めている。
光を捉える技術が、未来の産業を動かす
光検出器チップ市場は、情報通信、医療機器、自動運転、スマートセンシング、量子技術など、多様な先端分野に深く根ざしたコア技術として、その存在感を急速に高めている。PN型（PIN構造）をはじめ、APD（アバランシェフォトダイオード）、SiPM（シリコンフォトマルチプライヤ）、SPAD（単一光子アバランシェダイオード）といった各種チップは、求められる性能や用途に応じて使い分けられ、応用範囲の広がりとともに技術進化も加速している。光を起点とした信号変換というシンプルながら本質的な機能が、より高速で高精度なデータ処理を可能にし、次世代社会の基盤構築に貢献する存在へと変貌している。
技術革新と用途の多様化が同時に進行する市場
光検出器チップ市場の特筆すべき特徴は、技術の進化と応用分野の多様化が同時進行している点にある。たとえば、量子通信に用いられる単一光子検出、LiDARシステムに組み込まれる高感度センサー、医療用イメージングにおける高速・高分解能検出など、ニーズの先鋭化が技術要求を高めることで、市場の質そのものが洗練されている。また、IoTやスマートシティに代表されるようなマスアプリケーションへの展開も視野に入ることで、ハイエンドとローエンドの両軸で市場が立体的に構成されつつある。これにより、新規参入や既存プレーヤーの事業再構築など、業界のダイナミズムもますます活発化している。
精度とスピードの両立が新たな競争軸となる
