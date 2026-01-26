産業用自動化プロセス制御装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（クラウド型、オンプレミス型、混合型）・分析レポートを発表
2026年1月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用自動化プロセス制御装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用自動化プロセス制御装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の産業用自動化プロセス制御装置市場規模は2024年に58950百万米ドルと評価されています。今後も着実な成長が続く見通しであり、2031年には80940百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.7%とされており、製造業全体の高度化と効率化を背景に、安定した需要が継続する市場です。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、競争構造の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの強靭性についても総合的に分析しています。
________________________________________
装置概要と機能
自動化プロセス制御装置は、産業生産工程の各段階を監視、制御、最適化するための仕組みです。各種センサーや駆動装置、制御用計算機、制御アルゴリズムを活用し、工程データをリアルタイムで取得します。そのデータに基づき、あらかじめ設定された目標に沿って工程条件を自動調整することで、生産の安定性、効率性、安全性を確保します。
このような装置は、人的操作への依存を減らし、品質の均一化と生産性向上を実現する中核技術として、多くの産業分野で導入が進んでいます。
________________________________________
市場成長を支える要因
市場成長の主な要因は、製造現場における自動化需要の拡大です。人件費上昇や熟練作業者不足を背景に、安定稼働と省人化を両立できる制御装置への投資が増加しています。
また、エネルギー効率改善や安全基準強化への対応も重要な成長要因です。生産工程を精密に制御することで、エネルギー消費削減や事故リスク低減が可能となり、企業の持続的成長を支えています。
________________________________________
地域別市場動向
北米地域では、エネルギー、化学、自動車分野を中心に、高度な制御装置への需要が安定的に推移しています。欧州地域では、環境規制と品質要求の厳格化を背景に、先進的な自動化技術の導入が進んでいます。
アジア太平洋地域では、製造拠点の拡大と工業化の進展により、市場は今後も高い成長が期待されています。南米および中東・アフリカ地域では、インフラ整備や資源開発の進行に伴い、段階的な市場拡大が見込まれています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本レポートでは、ABB、Schneider Electric、Madox Technologies pvt. ltd、Rockwell Automation、Fuji Electric、Siemens、Bihl+Wiedemann GmbH、Aaxis Nano Technologies Pvt. Ltd、B&R、Process Precision Instrumentsをはじめとする主要企業を詳細に分析しています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の事業動向が整理されており、2025年時点の市場シェア推定も示されています。技術力と総合提案力を軸とした競争が市場全体を牽引しています。
________________________________________
市場区分と分析範囲
市場は導入形態別にクラウド型、オンプレミス型、混合型に分類されています。用途別では、石油およびガス、化学および石油化学、金属および鉱業、電力およびエネルギー、自動車および輸送分野、その他の分野に区分されています。
