レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本Eコマース市場は2033年に5554億米ドル到達、AI駆動型物流最適化とモバイルショッピング加速により10.6%の堅実なCAGR成長へ
日本Eコマース市場は、2024年から2033年にかけて2242億米ドルから5554億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は10.6%に達する見込みです。この成長は、オンラインショッピングの急速な普及、モバイル端末の利用拡大、政府の積極的な支援など、さまざまな要因に支えられています。本報告では、日本におけるEコマース市場の最新のダイナミクス、市場セグメンテーション、主要な成長要因、制約要因、そして市場の機会について深掘りしていきます。
市場ダイナミクス：成長を後押しする要因
日本におけるオンラインショッピングの成長
日本Eコマース市場は、急速に成長しており、その要因の一つとして、消費者のオンラインショッピングに対する依存度の高まりが挙げられます。総務省の調査によると、2022年7月時点でオンラインで商品やサービスを購入する世帯は50％を超え、1世帯当たりの月間オンラインショッピング支出額は前年に比べて17.2%増加しています。加えて、スマートフォンを活用したオンラインショッピングやリサーチが一般的となり、携帯電話の普及率は136%を超えています。これらの要素が、日本Eコマース市場の成長を大いに促進しています。
技術の進化と利便性の向上
技術革新、特にモバイル決済、AIを活用した顧客体験の改善、物流の効率化が、日本市場におけるEコマースの成長を支える重要な要因です。これにより、消費者はより迅速で便利なショッピング体験を享受できるようになり、オンラインショッピングの利用頻度が増加しています。
市場の抑制：データ漏洩とセキュリティの懸念
一方で、市場にはいくつかの制約要因も存在します。特に、オンラインショッピングにおけるデータ漏洩やサイバー犯罪のリスクが大きな懸念事項となっています。消費者が個人情報をオンラインで共有する際の安全性に対する不安が、購入を控える原因となっており、これが市場の成長を制限する可能性があります。また、信用システムの未成熟さや、中高年層のインターネット利用の低さも、Eコマース市場の普及に一定の障害をもたらしています。
市場機会：政府の積極的な取り組み
日本政府は、Eコマース市場の成長を促進するために積極的な取り組みを進めています。2023年には経済産業省が「B2C Eコマース市場調査」を発表し、2022年のB2C Eコマース売上が前年比5.37%増加したことを報告しています。さらに、2020年には新法「特定デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の確保に関する法律」が可決され、Eコマースプラットフォームは取引慣行の報告を義務付けられました。これにより、Eコマースの透明性と信頼性が向上し、消費者と事業者の間に安心感が生まれることが期待されます。
主要企業のリスト：
● Rakuten Group, Inc.
● Amazon.com, Inc.
● Yahoo! Japan Corporation
● Mercari, Inc.
● DMM.com
● Zozo Town
● Apple.com
● Wowma
● Maruetsu
● Qoo10 Japan
市場セグメンテーションの洞察
企業間Eコマース（B2B）市場の優位性
