レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ベトナムPETプリフォーム市場は2033年に2億3,260万米ドルに到達、軽量化と環境配慮型ソリューションが促進する戦略的成長の最前線
ベトナムPETプリフォーム市場は、2024年から2033年までに1億4,870万米ドルから2億3,260万米ドルに達する見込みであり、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.1%を記録すると予想されています。PETプリフォームは、軽量で再利用可能なポリエチレンテレフタレート（PET）から製造され、主に飲料ボトルの製造に使用されます。これらのプリフォームは、透明性が高く、優れた耐久性を誇り、消費者の需要に応える製品として、さまざまな飲料包装に活用されています。
市場ダイナミクス
ベトナムPETプリフォーム市場は、主に飲料業界の成長に支えられており、特に清涼飲料水やアルコール飲料の需要が急増しています。都市化の進展とともに、消費者の嗜好が変化し、より利便性の高いボトル入り飲料が好まれるようになりました。また、観光業の成長に伴い、特に観光客の間でボトル飲料の需要が増加し、国内市場をさらに押し上げています。これにより、ベトナムは東南アジア市場への輸出拠点としての役割も果たし、地域全体での流通が活発化しています。
市場の制約と技術的挑戦
ベトナムPETプリフォーム市場の成長にはいくつかの技術的課題も存在します。特に、アルミニウムやガラス、バイオベースプラスチックといった代替包装材料との競争が市場に影響を与えています。各材料には固有の利点と欠点があり、持続可能性やコスト、消費者の好みによって選択されるため、これがPETプリフォームの需要に影響を及ぼします。また、PETプリフォームの製造には高度な射出成形技術と精密な金型設計が求められ、これらの技術的な課題が市場の成長を制限する要因となっています。
市場機会と革新
ベトナムPETプリフォーム市場おける革新は、製品設計において大きな進展をもたらしています。企業は、ブランドの差別化を図るためにカスタマイズ可能なプリフォームを提供し、消費者の目を引くパッケージデザインの革新を推進しています。ユニークなエンボス加工や形状変更、ラベリングの選択肢は、商品の魅力を高め、販売を促進する効果があります。また、PETプリフォームの設計段階でリサイクルPET（rPET）の使用が進み、持続可能なソリューションとして注目されています。これにより、エネルギーや材料の節約が可能となり、環境への配慮も高まります。
主要企業のリスト：
● Bao Van Plastic Joint Stock Company
● Do Thanh Technology Joint Stock Company
● Duy Tan Plastic Company
● Hon Chuan Vietnam
● Indorama Ventures Public Company Limited
● Living Fountain Plastic Industrial Co., Ltd.
● Minh H?ng Group
● SriThaiVietnam
● Thanh Nghia PET Packaging Joint Stock Company
● Vinh Tai Plastic Production Trading Company Limited.
市場セグメンテーションの詳細
タイプ別市場動向
2024年において、ベトナムPETプリフォーム市場で最も需要が高いのは標準PCOセグメントであり、今後もその地位を維持する見込みです。PCOネックフィニッシュは、炭酸飲料の包装において重要な役割を果たし、炭酸を保持し、ガス抜けを制御するための機能を提供します。このセグメントの成長は、炭酸飲料の消費増加と連動しており、今後も市場での需要が高まると予測されています。
