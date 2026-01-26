株式会社ネイク｜治療院専門のマーケティング支援事業を開始

株式会社ネイク

2026年1月26日、神奈川県葉山町に本社を置く株式会社ネイク(https://nake.co.jp/)（代表取締役：松澤 大輔）は、地域密着型治療院（接骨院・整体院など）に特化したマーケティング支援事業を本格的に開始しました。本サービスは、治療院の集客・売上の向上をサポートし、治療院の中長期的な成長に貢献することを目的としています。

■背景

近年、地域の治療院は高齢化・競争激化・集客コスト増などの経営課題に直面しています。このような環境下で、治療院が持続的に成長していくためには、単なる広告施策ではなく、戦略的なマーケティング活動が必要です。

■事業内容

株式会社ネイクは、各種コンサルティング・制作サービスを通じて治療院の中長期的な成長を支援します。

- マーケティング戦略設計- マーケティングプランニング- ホームページ制作- コンテンツ制作- SEO、MEOを通じた集客支援- SNSを通じた集客支援- 研修、セミナー

特にコンテンツ制作力に強みを持ち、過去に多くの支援実績を積み重ねてきました。それを今回は、治療院に特化してサービス提供します。

■成功事例

マーケティング支援の主要な流れ

株式会社ネイクの得意分野は、広告費をかけずに自然検索流入のみで集客を倍増させることです。とあるクライアントの、SEO、MEO、GEOの結果は次の通りです。

自ら集客力のある媒体を持つことによって、他社媒体に広告費をかけることなく、中長期的に多くのユーザーとの接点を持つことが可能です。

■企業理念

ミッションは、地域で圧倒的No.1の治療院をつくること。ビジョンは、マーケティングが単なる集客施策に留まらず、人と社会に価値を届ける活動として定着する世界の実現を掲げています。

■代表コメント

世の中では、いかに自分たちの商品やサービスを多く売るか、高く売るかといった議論が行われています。売ることに必死になると、ついつい誇大な表現、偏った情報提供、強引なセールスをしてしまいます。人や社会にとって必要とされない活動なら、それはマーケティングではありません。私たちがサービスを提供する対象は、世の中にとって本当に価値あることをしていきたい、そう考えて実際に行動している治療院です。地域住民に必要とされる治療院を作り、地域で圧倒的No.1の治療院を作る。そのためにマーケティングを支援します。

■会社概要

■お問い合わせ先

- 社名：株式会社ネイク（nake Inc.）- 代表者：代表取締役 松澤 大輔- 所在地：〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄1461-228- 設立：2025年12月- 事業内容：マーケティング支援、Web制作、研修・セミナー等- URL：https://nake.co.jp/- 株式会社ネイク 広報担当- Email：info@nake.co.jp- URL：https://nake.co.jp/