ファッションプロデューサー・MB氏と『龍が如く』のコラボレーションアイテムの予約受け付け中！

株式会社セガ

龍が如く×OX JEWELRyコラボレーションアイテム販売サイト

https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtensega/e/eebten-b00035/(https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtensega/e/eebten-b00035/)

株式会社セガは、ジュエリーブランド「OX JEWELRy」と『龍が如く』のコラボレーションジュエリーの予約受け付けを、ECサイト「セガストア オンライン」にて開始したことをお知らせします。

「OX JEWELRy」は、『龍が如く８』『龍が如く７外伝 名を消した男』の衣装監修を務めたファッションプロデューサー・MB氏がプロデュースするジュエリーブランドです。本コラボレーションでは、「桐生一馬」「春日一番」「真島吾朗」をモチーフとした、シンプルでありながらも存在感のある3種類のジュエリーが登場します。ご予約は2026年2月28日（土）まで受け付け中です。ぜひ、この機会にお買い求めください。

＜龍が如く×OX JEWELRyコラボレーションジュエリー＞

■OX JEWELRy Limited Silver Bangle for KIRYU KAZUMA

『伝説の龍を腕元に――桐生一馬の魂をあしらったバングル』

OX JEWELRyのアイコン的バングルに、龍の装飾をあしらった特注仕様。程よい太さ・厚さに整えておりどんなコーディネートにも馴染むベーシックデザイン。

価格：52,000円（税込）

色 ：シルバー、ブラック

素材：シルバー：シルバー925

ブラック：シルバー925（ブラックコーティング）

※ブラックコーティングは経年変化によってコーティングが剥がれることがございます

生産地：生地：日本

縫製：日本

サイズ展開：フリーサイズ

内周 約19cm（バングル全長約16cm 開き約3cm）

お届け：2026年7月上旬

・シルバー

・ブラック

■OX JEWELRy Limited Scale Chain Bracelet for ICHIBAN KASUGA

『龍に登ろうとする鯉――鱗を備えた唯一無二の喜平チェーン』

OX JEWELRyの喜平チェーンバングルに、まるで鯉の様な“ウロコ”装飾をあしらった特注モデル。オリジナルで製作しているチェーンには高級感とラグジュアリーさが漂う。春日一番の刺青である鯉をモチーフにしています。

価格：155,000円（税込）

色 ：シルバー、ブラック

素材：シルバー：シルバー925

ブラック：シルバー925（ブラックコーティング）

※ブラックコーティングは経年変化によってコーティングが剥がれることがございます

生産地：生地：日本

縫製：日本

サイズ展開：S、M、L

Sサイズ 約19.5cm

Mサイズ 約21cm

Lサイズ 約22.5cm

お届け：2026年7月上旬

・シルバー

・ブラック

■OX JEWELRy Limited Silver Skull Ring for GORO MAJIMA

『真島の狂気を指に纏う――隻眼スカルリング』

OX JEWELRyでカルト的人気を誇るスカルリングの真島バージョン。細やかな装飾を加えた控えめサイズのスカルは、狂気の中に柔らかさを忍ばせたデザイン。隻眼の真島をイメージしています。

価格：51,000円（税込）

色 ：シルバー、ブラック

素材：シルバー：シルバー925

ブラック：シルバー925（ブラックコーティング）

※ブラックコーティングは経年変化によってコーティングが剥がれることがございます

生産地：生地：日本

縫製：日本

サイズ展開：3号、5号、7号、9号、11号、13号、15号、17号、19号、21号、23号、25号

※サイズに不安がある方は事前にリングゲージ等でご自身のサイズを調べることをお勧めします。

お届け：2026年7月上旬

・シルバー

・ブラック

＜着用イメージ＞

・シルバー

・ブラック

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

【製品概要】

商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）

発売日：2026年2月12日（木）発売予定

価格：

パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）

デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）

※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：

『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之

『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。