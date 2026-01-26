メシカ、大丸福岡天神店に長谷川京子さんが来店

メシカジャパン株式会社

2026年1月22日（木）、福岡 --2005年にパリで誕生したダイヤモンドジュエリーメゾン、「メシカ」の九州初ブティックに、長谷川京子さんが来店しました。

長谷川京子さん

長谷川さんは、メゾン20周年を記念した特別な《Move Link 20Years》セットをまとい、パリ発ダイヤモンドメゾンならではのモダンで大胆な世界観を体現。ブティック空間に煌びやかな華やぎを添えました。

大丸福岡天神店 ブティック画像

2025年11月22日にオープンしたばかりのメシカ 大丸福岡天神店は、創業者でありアーティスティック ディレクターのヴァレリー・メシカがこだわった店内は、プレステージとモダニティが融合したデザイン。ダイヤモンドの輝きを際立たせ、お客さまを瞬時にメシカの世界へと誘います。

“動く”ダイヤモンドが特徴のアイコニックな《ムーヴ》コレクションをはじめ、エメラルドカットとペアシェイプのダイヤモンドがアシンメトリーに輝く《マイ ツイン》や、全国でも店舗を限定して展開するブライダルアイテムなど、モダンで大胆な輝きを放つジュエリーを提案いたします。



【大丸福岡天神店 本館1階 メシカ 】

オープン：2025年11月22日（土）

店舗情報：福岡市中央区天神1-4-1

営業時間 : 10:00~20:0

メシカについて

2005年にヴァレリー・メシカが創業したパリ発ダイヤモンドジュエリーメゾン、

メシカ（MESSIKA）。

ダイヤモンド商の家に育った彼女は、伝統的なダイヤモンドジュエリーを革新し、卓越した技術と比類のない品質とともに、ファッショナブルでコンテンポラリーなデザインを提案。世界中のセレブリティにも愛され、パリ ファッションウィーク中にハイジュエリーのランウェイショーを開催するなど、

常に進化と挑戦を続けています。

2020年に日本へ上陸後、現在は国内に直営店7店舗を展開しています。