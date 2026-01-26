【関西外国語大学】グローバル物流の中枢を体感　大創産業（DAISO）と連携しマレーシアで春期「企業型」海外就業体験を実施

関西外国語大学

関西外国語大学（大阪府枚方市）は、2025年度春期休暇期間中、株式会社大創産業（以下DAISO ）と連携し、マレーシアにおいて「企業型」海外就業体験プログラムを実施します。本プログラムは、グローバルに展開する企業の物流・事業戦略の現場を体感し、学生の課題発見力や協働力を養うことを目的としています。

▲職業体験するマレーシアの現GDC※※GDC: Global Distribution Center

学生は、マレーシアGDCでは倉庫実務体験、社員との座談会や市場調査などに取り組みます。また、2027年に稼働予定の「マレーシア新GDC」を視察する予定です。新GDCは、今後DAISOのグローバル戦略推進に不可欠な「安定的な物流網の構築」と「出荷量拡大」を担う重要拠点となります。

▲2027年稼働予定のマレーシア新GDC（イメージ）

大創産業 マレーシア新GDCに関するリリースはこちら(https://www.daiso-sangyo.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/1f871301ee696eefc876ef272bb3c23e.pdf)

プログラムには学生6名が参加し、2月22日から3月1日までの8日間、他大学の学生や現地の関係者とも協働します。多様な視点からマレーシア市場や物流戦略を分析し、学生ならではの視点で事業拡大に向けた提案を行うなど、主体的に考え、発信する力を伸ばします。

なお、参加学生には、大学から10万円の奨学金を支給し、経済的な負担を軽減しながら海外での挑戦を後押しします。

本学では、グローバルなビジネス環境で課題を発見し、将来のキャリアを具体的に考える教育プログラムを通じ、語学力に加え、実社会で通用する実践力をもった世界で活躍できる人材の育成に取り組んでまいります。