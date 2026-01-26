日本一に輝いたグルメバーガーが歴史の町へ
株式会社AMS DESIGN OFFICE（本社：東京都目黒区祐天寺1-24-12 近藤ビル1階）は、
日本一に輝いたグルメバーガーショップ「BRISK STAND」のフランチャイズ加盟店として、
新店舗を2026年2月15日（日）、大分県日田市豆田町にオープンいたします。
本店舗は、“グルメバーガー × 日本の歴史的町並み” をテーマに、
江戸情緒が色濃く残る豆田町の街並みに誕生します。
BRISK STAND の代名詞 メニュー 切ったやつ ダブルパティ
ただ切っただけじゃない!!️
パティから出た肉汁を半分に切った断面に吸わせて、半分に切った断面を熱々の肉汁で2度焼き。
城下町の雰囲気が漂う商店街
豆田町は、江戸時代から続く歴史ある白壁の町並みが残されています。趣のある店舗が軒を連ね、伝統工芸品や地元の食材を扱う店、カフェなどが多数あり、訪れる人々を魅了しています。
■ レセプション概要
招待ゲスト（メディア・関係者）：招待制となっております
一般来場可：完売次第終了
【開催日】
2026年2月13日（金）
2026年2月14日（土）
【開催時間】
11:00～14:00：招待ゲスト（無料）
14:00～15:30（L.O.15:00）：一般来店（全メニュー20％OFF）
※現在、メディア関係者の取材・撮影を受け付けています。
■ グランドオープン
2026年2月15日（日）
■ 店舗情報
店舗名：BRISK STAND 日田豆田店
住所：〒877-0005 大分県日田市豆田町7-15
▼ Map ▼
https://maps.app.goo.gl/tHerdvEXbdZegu1z6?g_st=il
～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025～
「グルメバーガー日本一決定戦 バガチャン2025」でBRISK STANDが初出場・初優勝！
2025年6月13日（金）～15日（日）の3日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催された「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン2025】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025～」において、BRISK STAND（兵庫）が初出場で見事優勝いたしました。
初出場・初優勝！
日本各地から選りすぐりの12チームが激突した『グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025～』
■ 名実ともに「日本一」の称号を獲得
BRISK STANDは、全国の専門店が競う
「グルメバーガー日本一決定戦（バガチャン2025）」にて優勝。
名実ともに日本一の称号を獲得しました。
素材選定、調理技術、提供温度、そして食後に残る余韻までを一貫して設計した
“完成度で評価されるグルメバーガー” が高く評価されています。
■ 日田豆田町という「選ばれた場所」
豆田町は、白壁の町並みや伝統的な町屋が残る歴史地区として知られ、
観光と日常が共存する特別なエリアです。
BRISK STAND 日田豆田店は、この町並みの地域に溶け込みながら、目的地となるグルメバーガーショップを目指します。
チーズバーガー ダブルパティ 税込2,350円
切ったやつ ダブルパティ 税込2,500円
断面はカリカリ
■ 運営会社について
株式会社AMS DESIGN OFFICEは、空間デザイン・ブランド構築を手がけるデザインカンパニーです。
同社は、商品・空間・体験を一体で設計することで、持続的に支持されるブランドづくりを行っています。
■ お問い合わせ先
株式会社AMS DESIGN OFFICE
広報担当：下地、安養寺
所在地：東京都目黒区祐天寺1-24-12 近藤ビル1階
メール：briskstand.hita@gmail.com