日本一に輝いたグルメバーガーが歴史の町へ

株式会社AMS DESIGN OFFICE

株式会社AMS DESIGN OFFICE（本社：東京都目黒区祐天寺1-24-12 近藤ビル1階）は、

日本一に輝いたグルメバーガーショップ「BRISK STAND」のフランチャイズ加盟店として、

新店舗を2026年2月15日（日）、大分県日田市豆田町にオープンいたします。

本店舗は、“グルメバーガー × 日本の歴史的町並み” をテーマに、

江戸情緒が色濃く残る豆田町の街並みに誕生します。

BRISK STAND の代名詞 メニュー 切ったやつ ダブルパティ

ただ切っただけじゃない!!️

パティから出た肉汁を半分に切った断面に吸わせて、半分に切った断面を熱々の肉汁で2度焼き。

城下町の雰囲気が漂う商店街

豆田町は、江戸時代から続く歴史ある白壁の町並みが残されています。趣のある店舗が軒を連ね、伝統工芸品や地元の食材を扱う店、カフェなどが多数あり、訪れる人々を魅了しています。

■ レセプション概要

招待ゲスト（メディア・関係者）：招待制となっております

一般来場可：完売次第終了

【開催日】

2026年2月13日（金）

2026年2月14日（土）

【開催時間】

11:00～14:00：招待ゲスト（無料）

14:00～15:30（L.O.15:00）：一般来店（全メニュー20％OFF）

※現在、メディア関係者の取材・撮影を受け付けています。

■ グランドオープン

2026年2月15日（日）



■ 店舗情報

店舗名：BRISK STAND 日田豆田店

住所：〒877-0005 大分県日田市豆田町7-15

▼ Map ▼

https://maps.app.goo.gl/tHerdvEXbdZegu1z6?g_st=il

～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025～「グルメバーガー日本一決定戦 バガチャン2025」でBRISK STANDが初出場・初優勝！

2025年6月13日（金）～15日（日）の3日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催された「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン2025】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025～」において、BRISK STAND（兵庫）が初出場で見事優勝いたしました。

初出場・初優勝！

日本各地から選りすぐりの12チームが激突した『グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025～』

■ 名実ともに「日本一」の称号を獲得

BRISK STANDは、全国の専門店が競う

「グルメバーガー日本一決定戦（バガチャン2025）」にて優勝。

名実ともに日本一の称号を獲得しました。

素材選定、調理技術、提供温度、そして食後に残る余韻までを一貫して設計した

“完成度で評価されるグルメバーガー” が高く評価されています。

■ 日田豆田町という「選ばれた場所」

豆田町は、白壁の町並みや伝統的な町屋が残る歴史地区として知られ、

観光と日常が共存する特別なエリアです。

BRISK STAND 日田豆田店は、この町並みの地域に溶け込みながら、目的地となるグルメバーガーショップを目指します。

チーズバーガー ダブルパティ 税込2,350円切ったやつ ダブルパティ 税込2,500円断面はカリカリ

■ 運営会社について

株式会社AMS DESIGN OFFICEは、空間デザイン・ブランド構築を手がけるデザインカンパニーです。

同社は、商品・空間・体験を一体で設計することで、持続的に支持されるブランドづくりを行っています。

■ お問い合わせ先

株式会社AMS DESIGN OFFICE

広報担当：下地、安養寺

所在地：東京都目黒区祐天寺1-24-12 近藤ビル1階

メール：briskstand.hita@gmail.com