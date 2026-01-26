南日本新聞社主催「南日本小学生プログラミング大会」最優秀賞の渡邊りおさん（亀山小）、鹿児島県代表に！

株式会社南日本新聞社

2026年３月８日に東京・品川インターシティホールで開催される「2025年度全国選抜小学生プログラミング大会」に鹿児島県代表として渡邊りおさん（薩摩川内市 亀山小５年）が出場します。

渡邊さんは、昨年12月20日に鹿児島県医師会館（鹿児島市）であった「南日本小学生プログラミング大会」（南日本新聞社主催、鹿児島信用金庫、南日本情報処理センター協賛）で最優秀賞を受賞、全国大会の切符をつかみました。

渡邊りおさん

南日本小学生プログラミング大会はプログラミング教育が小学校で必修化された2020年度に始まり、今回で6回目。

優秀賞に選ばれた県下の３～６年生８人と１チームが、「みんなのみらい」をテーマに制作したゲームやアプリを発表しました。

最優秀賞の渡邊さんが発表したアプリ「みんなの朝ごはん大作戦」は、栄養士から取材した内容をもとに、主食・主菜・副菜・スープ・飲み物・デザートの６項目から好きなメニューを選ぶと、体力や集中力、知力、記憶力、声量の５項目がレーダーチャートで表示されます。教科ごとに必要な栄養素や食材、おすすめの献立を提案するほか、朝食の持つ力を分かりやすくまとめています。

渡邊さんのプレゼンテーション

今回のアプリ作成を機に自身も朝食を意識し、バランスを考えて食べるようになったという渡邊さんは、「自分の未来、大切な人の未来、地域の未来につながるアプリにしたかった」と振り返り、全国大会に向けて「朝ごはんをもりもり食べて、元気よく発表したい」と抱負を語りました。

また、特別賞の「南日本情報処理センター賞」にはゲームアプリ「さつま将棋」を発表した岩元唯識さん（鹿児島市 西紫原小６年）、同「鹿児島信用金庫賞」には「みんなの味方！未来の模型屋カッパさんロボ」を発表した神崎正士朗さん（薩摩川内市 川内小５年）と中島遥海さん（同市 隈之城小５年）のチーム「カッパさんロボ研究所」が選ばれました。

岩元唯識さん神崎正士朗さんと中島遥海さん南日本小学生プログラミング大会はこちら :https://373news.com/lifestyle/event/programming

3月6日の「2025年度全国選抜小学生プログラミング大会」の模様は公式サイト（https://zsjk.jp/）内の特設コーナーでライブ配信されます。

■問い合わせ

【全国選抜小学生プログラミング大会】

全国新聞社事業協議会プログラミング大会事務局（株式会社共同通信社内）

TEL：03-6252-6035

【南日本小学生プログラミング大会】

南日本新聞社 営業局 広告営業部

TEL：099-813-5066