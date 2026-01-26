【出店告知】宝石ピクルス「DOLLIE」、『おいしも！たのしも！架け橋マルシェ』に出店決定 ― 2025年度グッドデザイン賞受賞商品が博多駅前に登場

株式会社日本セレモ二ー

冠婚葬祭サービスを展開する愛グループが運営する公式通販サイト「FUREAI（フレアイ）」で販売中の、オリジナルブランド「DOLLIE（ドリィ）」の〈宝石ピクルス〉が、2026年1月30日（金）・31日（土）にJR博多駅前で開催される『おいしも！たのしも！架け橋マルシェ』に出店します。

〈宝石ピクルス〉は、「大阪・関西万博」への出品をはじめ、2025年度グッドデザイン賞、「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）2025」金賞を受賞。さらに、「おいしも！たのしも！」プロジェクトにおいて2024年度限定産品にも選定されるなど、その独自性と品質が高く評価されています。

会場では、宝石のように美しいピクルスの魅力を直接ご体験いただけます。

1．出展・出店概要

・ イベント名：おいしも！たのしも！架け橋マルシェ

・ 開催日時：2026年1月30日（金）～31日（土）

・ 開催場所：JR博多駅前広場 大屋根イベントスペース

・ 共 催：下関市、株式会社JR博多シティ、博多駅商店連合会

・ 協 力：九州産業大学地域共創学部、西中国信用金庫

・ 企画運営：阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社

本イベントは、下関市を代表するグルメや産品が一堂に会する2日間限定のマルシェです。地元事業者による実演販売をはじめ、抽選会やワークショップなど、多彩なコンテンツが展開されます。

※イベント公式ニュースページ

https://oishimo-tanoshimo.com/news/0114_hakata_marche/

「おいしも！たのしも！」プロジェクトについて

「おいしも！たのしも！」プロジェクトは、山口県下関市が推進する国内販路開拓事業の一環として、下関産品の販路拡大と基幹産業のさらなる活力創出を目的に展開されています。

まだまだ知られていない下関のおいしい産品を、日本中、世界中へ広めることを目指し、「食×遊び」「食×お祭り」「食×歴史文化」などを通じて、人が集まる「おいしくてたのしいまち、下関」を、市民や事業者とともに創り上げていくプロジェクトです。

おいしも！たのしも！プロジェクト :https://oishimo-tanoshimo.com/特設サイトはこちら

2．出品商品について ― 「宝石ピクルス」

「宝石ピクルス」は、厳選した野菜や果物を色鮮やかに瓶詰めし、宝石のような美しさに仕上げた新感覚のピクルスです。

パティシエ監修による断面の美しさや、規格外野菜を活用したフードロス削減への取り組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

原材料には、愛グループの所在地である山口県下関市産の野菜を中心に使用しています。

宝石ピクルス 詳細はこちら :https://fureaishop.com/category/PICKLES/取り扱いサイトFUREAI（フレアイ）にてご覧いただけます

3．会場限定販売商品・シェフパティシエ来場について

当日は〈宝石ピクルス〉に加え、DOLLIEの人気スイーツも販売します。

Japan Food Selection 2024 金賞を受賞したボンボンショコラをはじめ、ショコラテリーヌ、ホットチョコレート、ホットワインなど、冬にぴったりのラインアップをご用意しました。

また、当日はDOLLIEのシェフパティシエ本人も来場し、商品への想いやこだわりを直接お伝えします。

「DOLLIE」シェフパティシエが来場、販売会に参加

「宝石ピクルス」は、2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディングにおいて、2年連続で総合第1位を獲得した「FIVESTAR WEDDING」の結婚式場専属シェフパティシエが監修しています。

同シェフは、ウエディングケーキやスイーツ、引菓子の商品開発・監修も手がけています。

ショコラティエ/シェフパティシエ 緑川 孝一

東京プリンスホテルで料理人としてスタートし、大阪全日空ホテルでパティシエに転身。全日空ゲートタワーホテルでシェフパティシエ就任の後、当グループ ブライダル部門のシェフパティシエ&ショコラティエに就任。

同ブライダル施設内パティスリーのディレクションおよび運営、商品（引菓子）の開発、オリジナルブランド商品の開発・監修を行う。

【DOLLIE公式Instagram】@dollie._official(https://www.instagram.com/dollie._official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

宝石のような美しさと味わいを併せ持つ〈宝石ピクルス〉をはじめ、DOLLIEならではのこだわりのスイーツを、ぜひ会場でお楽しみください。

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）トレーダー愛

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail：webmaster@aigroup.co.jp

愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/