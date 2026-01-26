ROXYアスリート・16歳の現役女子高生 清水さら、X Gamesで優勝

ボードライダーズジャパン合同会社

ROXYがサポートするスノーボーダーで、16歳の現役女子高生の 清水さら(https://www.instagram.com/osaradon/) が、世界最高峰のアクションスポーツ大会 X Games 女子スーパーパイプ競技において、金メダルを獲得しました。

X Games 女子スーパーパイプ優勝 清水さら

X Gamesは、世界各国からトップアスリートのみが招待される国際大会であり、スノーボード界においても最も権威ある舞台のひとつです。その中で10代の日本人選手が優勝を果たすことは極めて稀であり、今回の結果は国内外から大きな注目を集めています。

清水は決勝において、高さと安定感を兼ね備えたライディングを披露。高難度トリックを確実にまとめ上げる完成度の高いランで高評価を獲得し、最終スコアは95.33点を記録しました。昨年に続き2年連続でX Gamesの表彰台に立つ結果となり、世界の第一線で戦い続けていることを示しました。

16歳という若さで世界最高峰の舞台に立ち、結果を残し続ける清水さらは、日本のスノーボード界を担う次世代アスリートとして、その存在感を一層強めています。

【 ROXY 】

ビーチカルチャーとアクティブライフスタイルを愛する女性のためのブランドROXY。

カリフォルニアを中心に、アクティブなライフスタイルを愛する女の子たちから「女の子のためのビーチウェアが欲しい」という声が高まり、1990年に誕生。世界トップクラスのライダーが体現する女性アスリートとしての一面と、フェミニンなファッション性を融合したスタイルを同時に提案するROXYは、ビーチからタウン、そしてスノーシーンまでそのフィールドを拡大。現在は様々なスポーツをサポートするSPORTSラインへと展開を広げている。詳しくは、ROXY.JP(https://boardriders.co.jp/pages/roxy)

【会社概要】

Boardriders Japan合同会社は、グローバルなアクションスポーツ＆ライフスタイルブランドを日本市場で展開・運営する企業です。サーフィン、スノーボード、スケートボードなどのカルチャーを背景に、QUIKSILVER、ROXY、BILLABONG、RVCA、DC Shoes、ELEMENT、VonZipper、DAKINE、GENUINS、VOLCOM、SPYDER、REEFといった、アパレル・アクセサリー・スポーツ用品など多岐にわたる商品と体験を提供しています。リアル店舗・EC・卸売など多角的なチャネルで、日本のライフスタイルに根ざした価値を発信し続けています。