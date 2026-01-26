アジア石油化学工業会議「APIC 2026」が５月に福岡で開催、１月26日(月)より参加登録開始。

石油化学工業協会APIC2026_キービジュアル

石油化学工業協会（所在地：東京都中央区）は、2026年5月28日（木）から29日（金）の2日間、ヒルトン福岡シーホークにおいて「第44回アジア石油化学工業会議（APIC 2026）」を開催いたします。

本大会は、日本、韓国、台湾をはじめとするアジア7カ国の業界団体が集う石油化学業界における国際会議です。今回は「化学の力でつながり、持続可能な未来を共創する」をテーマに掲げ、世界的な脱炭素対応やアジアの供給過剰問題など、業界が直面する課題に対しての業界団体トップのスピーチや取り組みを紹介します。

特設サイトにて4月7日（火）日本時間15：30まで「ご宿泊を含めた参加登録」を受付ております。

【アジア石油化学工業会議とは】

アジア石油化学工業会議（APIC）は、もともと1979年に韓国、日本、台湾の各協会によって、石油化学業界の成長を促進することを目的に「東アジア石油化学工業会議（EAPIC）」として発足しました。その後、マレーシア、タイ、シンガポール、インドが加わり、現在ではアジアを代表する国際会議へと発展しています。

今回で44回目を迎えるAPICは、石油化学業界の一大イベントとして世界中から1,000人以上が集まり、業界関係者の情報交換やビジネスネットワーキングの重要なプラットフォームとして機能しています。日本での開催は2017年以来9年ぶりで、今回は西日本の窓口となる福岡での開催となります。

【主な参加メリット】

・アジア加盟国・地域の業界団体トップのスピーチや各種講演聴講が可能

・世界的な脱炭素対応やアジアを取り巻く供給過剰などの課題への最新の取組みの紹介

・トップマネジメント層を含む石油化学業界の人的交流や情報共有の機会創出

【APIC2026福岡大会のプロモーション動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IOtB8bPIstM ]

【前回タイ大会レポート】

前回のAPIC2025・タイ大会では登録者数945名（35か国）で、日本の石油化学企業関連の参加者は100名以上でした。

大手調査会社によるケミカル・マーケティングセミナーでは、世界の石化産業の現状と展望、オレフィン関連の事業環境、サステナビリティへの取組み等に加え、関税政策、地政学的緊張や経済の不確実性の長期化に関するトピックス、また設備の合理化推進、企業間の連携強化、脱炭素化とコスト回収のメカニズム構築についての提言やサステナビリティをキーワードにリサイクル推進、バイオ技術、水素・メタール等の低炭素エネルギーに関するプレゼンテーションが行われました。

・S&P Global：High-stakes race demanding endurance and determination

・CMA：Petrochemical value chain outlook

・ICIS：Geopolitics, Energy Transition, Sustainability and the future of petrochemicals

・Argus：Asian petrochemical Hub

・McKinsey & Company：Unlocking value through AI & Analytics

・CNCIC：China’s role in shaping the future of the Asian petrochemical market

【エントリー】

2026年4月7日（火）日本時間15：30までが特設WEBサイトで「ご宿泊を含めた参加登録」の受付期間となっております。石化事業関係者およびメディア関係者のご参加をお待ちしております。

下記の特設WEBサイトで参加登録を受け付けております。

◆ ご宿泊を参加登録：4月7日（火）日本時間15時30分まで

◆ ご宿泊のない最終登録締め切り：4月23日（木）日本時間15時30分まで

＜参加費用＞

一人あたり US＄900*の円貨相当額/上記サイトからのメンバー価格

*適用レート等の詳細はサイトでご確認ください。



【APIC2026開催概要】

開催日時 ： 2026年5月28日（木）～29日（金）

開催場所 ： ヒルトン福岡シーホーク

https://www.hilton.com/ja/hotels/fukhihi-hilton-fukuoka-sea-hawk/

主催 ： 石油化学工業協会

https://apic2026.jp

プログラム： 同上のサイトで準備でき次第、公開します。

