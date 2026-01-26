学生インディーゲームの祭典「ゲームクリエイター甲子園 2025」U-18＆総合大賞のセミファイナリストを発表！

株式会社ゲームクリエイターズギルド

クリエイターの生涯活躍を支援する株式会社ゲームクリエイターズギルド（本社：東京都豊島区、代表：宮田大介、以下「ゲームクリエイターズギルド」）は、学生向け成長型ゲームコンテスト「ゲームクリエイター甲子園 2025」にて総合的に最も評価の高いゲームに贈られる「総合大賞」のセミファイナルに進む30作品を選出しました。さらに、18歳以下の若手クリエイターを対象とした「U-18部門」では、30作品がセミファイナルへ進出しました。本年度はエントリー学生数2,751名、応募作品数873作品の中から、選ばれた作品となります。



選ばれた作品は2次審査員の審査によって、ファイナルラウンドに進む13作品を選出いただきます。

なお、受賞作品を含めたゲームクリエイター甲子園のエントリー作品に関しては、「みんなのゲームパレード（https://gameparade.creators-guild.com/）」内にて試遊や応援をすることが可能です。

最終的な総合大賞や特別賞や企業賞などは、2025年2月11日の「ゲームクリエイター甲子園 2025」×「神ゲー創造主エボリューション2025」合同発表展示会（https://peatix.com/event/4595288）」で発表されます。



【総合大賞セミファイナルに進む30作品】（※エントリー順。学校名は代表者所属）

【U-18 総合大賞セミファイナルに進む30作品】（※エントリー順。学校名は代表者所属）

【ゲームクリエイター甲子園 概要】

ゲームクリエイター甲子園は、ゲーム制作に携わる学生クリエイターを対象に開催される、インディーゲームのコンテストです。



その特徴は、成長型ゲームコンテストであること。作品は最終締切までいつでも何度でも応募することができます。作品がない状態からでもエントリーは可能で、1年を通して作品をブラッシュアップしながら、作品とともにクリエイターが成長することを目指します。



ゲームクリエイター甲子園 2024公式サイト：https://game.creators-guild.com/gck/

【ゲームクリエイターズギルド 概要】

ゲームクリエイターを始めとしたゲームに関わる/関わりたい人たちが、プロ・アマチュア/学生・社会人/企業間など、

あらゆる垣根を越え「学び合い」「語り合い」「教え合う」ゲームクリエイターのための拠点（ギルド）です。



スキルや知識を学びゲームクリエイターとして成長・活躍し続けたい、同じ業界にいる仲間と市場の動向や技術についてなどの交流したい、日本のゲーム業界・職業自体の価値を上げ今より良い環境を作っていきたい、そんなゲームを愛する人たちの未来に必要な情報や機会を提供します。



ゲームクリエイターズギルド公式サイト：https://game.creators-guild.com/



