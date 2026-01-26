逆転合格特化塾、塾比較サイト「スタディチェーン」と業務連携を開始。受験生一人ひとりに最適な学習選択肢を届ける体制を強化
本連携では、成果が発生した場合にのみ広告費用が発生する成果報酬型の仕組みを採用し、受験生・保護者・教育事業者のすべてにとって納得感のある学習選択環境の構築を目指します。
業務連携の背景
大学受験を取り巻く環境は年々複雑化しており、一般選抜に加えて総合型選抜や学校推薦型選抜など、受験方式は多様化しています。一方で、受験生や保護者からは、自分に合った塾や学習環境をどのように選べばよいのか分からないという声も多く聞かれます。
スタディチェーン株式会社は、逆転合格特化塾の運営を通じて、学力や成績に不安を抱える受験生が、正しい戦略と学習設計によって合格を目指せる仕組みづくりに取り組んできました。また、HUSTAR株式会社は、受験生の立場に立った教育サービスを展開し、学習の質そのものに向き合ってきた企業です。
両社は、広告や情報の量ではなく、実際に受験生の行動につながる価値提供こそが重要であるという考えのもと、本業務連携に至りました。
成果報酬型広告モデルについて
本連携においては、スタディチェーンを通じてHUSTAR株式会社に対し、資料請求または体験授業が一人発生した場合に限り、成果報酬として広告費用をお支払いする仕組みを採用しています。
このモデルにより、実際に受験生や保護者の関心と行動が伴った場合のみ費用が発生するため、教育事業者にとっては無駄のない広告投資が可能となります。また、受験生にとっても、実態に即した情報が提供されやすくなり、塾選びにおけるミスマッチの軽減につながります。
HUSTAR株式会社
塾長メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘」
代表メッセージ
受験生にとって最も重要なのは、広告の多さではなく、自分に合った選択肢に出会えることだと考えています。今回の連携では、資料請求や体験授業といった実際の行動を成果とする形を採用しました。本当に必要としている受験生にだけ情報が届き、その結果として価値が生まれる仕組みだと感じています。今後も、一人でも多くの受験生が自信を持って前に進めるよう、支援を続けていきたいと思います。
運営会社：スタディチェーン株式会社
