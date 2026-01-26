外国人入居者と不動産管理会社の負担を同時に軽減

Renxa株式会社

Renxa株式会社（読み方：レンサ、東京都豊島区 代表取締役：坂本幸司、以下「当社」）は、外国人入居者の安心な暮らしと不動産管理会社の業務負担軽減を目的に、多言語対応による生活サポート、近隣トラブル相談、個人賠償保険を組み合わせた外国人向け生活支援サービス「Global Support Desk Plus（グローバルサポートデスクプラス）」の提供を開始しました。

１．背景・目的

日本の在留外国人数は年々増加し、出入国在留管理庁の発表によると、2024年末時点で約376万人と過去最多を更新しました（※）。前年から10.5％（約35.8万人）増加となり、今後もこのような傾向は続くと見込まれています。

一方で、言語の壁や文化・慣習の違いによって生じるトラブルや生活上の不安は一層顕在化しており、外国人入居者本人だけでなく、不動産管理会社や賃貸仲介会社、さらには外国人材を受け入れる企業の人事・総務担当者にとっても、生活支援や各種手続きに関する対応負担が増大しています。

当社はこの社会課題のソリューションとして、2024年１月より外国人入居者に向けて母国語でライフラインの手続きや、新生活支援で培った知見を活かし、「Global Support Desk（グローバルサポートデスク）」を開発しました。そしてこのたび、「Global Support Desk」と近隣トラブル解決サポートと個人賠償保険を組み合わせ、より包括的な支援体制へと進化させたサブスクリプションサービス「Global Support Desk Plus（以下、本サービス）」の提供を開始します。

本サービスを通じて、入居者の不安やトラブルを軽減し、安心で快適な暮らしを実現するとともに、不動産管理会社や賃貸仲介会社、さらに今後は電気・ガス・水道などのインフラ提供事業者に加え、外国人材を活用する企業の業務効率化も支援します。こうした取り組みを通じて、「多文化共生社会」の推進に寄与し、日本社会の多様性と持続可能な未来の実現に貢献します。

※出典：出入国在留管理庁 【令和６年末現在における在留外国人数について(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00052.html)】

２．「Global Support Desk Plus」のサービス概要

本サービスは、外国人入居者を対象に３つのサポートを組み合わせた包括的な生活支援パッケージです。



１. Global Support Desk

行政手続きをはじめ、書類・郵便物の翻訳、ゴミ出しルールの相談、病気・ケガ時の対応など、日常生活に必要な各種手続きやお困りごとを、最大７言語の多言語対応でサポートします。

２. 近隣トラブル解決サポート

騒音や迷惑行為、つきまとい行為、SNSによる誹謗中傷など、“事件未満（事件化前）”のトラブルに対し、知見豊富な元警察官が一次段階から相談員として対応します。

３. 個人賠償保険

自転車事故や物品破損、水漏れなど日常生活で起こり得るトラブルに備え、最大5,000万円まで補償する個人賠償責任保険を付帯し、安心して生活できる環境を提供します。

「Global Support Desk Plus」(https://www-test.zitto.jp/LP/GlobalSupportDeskPlus/)サービス紹介ページ

３．提携企業の募集

「Global Support Desk Plus」を活用し、貴社の製品・サービスとのシナジーを最大化する販促施策（セット販売・共同プランなど）を共に展開いただける提携先を募集しています。

連携により、アップセル機会の創出や顧客単価の向上に加え、サービス価値や顧客満足度の向上、販売網の拡大、さらにはターゲット層への効果的なアプローチに貢献します。

電話番号 ：0120-975-359（受付時間 平日11時-18時 ）

問い合わせフォーム：法人のお客様 お問い合わせフォーム | Renxa株式会社(https://renxa.co.jp/contact)

４．会社概要

Renxa（レンサ）は、生活者一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添い、新生活に必要となる電気・ガス・水道・インターネット等のライフラインや、保険をはじめとした固定費見直しまでをトータルでサポートしています。テレマーケティングやWEBを通じて、「暮らし」に寄り添う多彩なサービスを全国に届けています。また、企業に対しては、生活インフラ事業で培った豊富な経験とノウハウを活かし、BPO支援としてカスタマーサポートや営業代行等のコールセンター業務受託をはじめ、パートナー企業との連携による事業共創を推進することで、持続的な成長を支えるソリューションを提供しています。当社は、「暮らしとビジネスをつなぐプラットフォーム」として、生活者と社会に心地よいサービスの”連鎖”を広げ、より豊かで持続可能な未来をつくっていきます。

会社名：Renxa株式会社（Renxa Inc.）

代表取締役：坂本 幸司

本社所在地：東京都豊島区東池袋三丁目13番３号

設立年月：2017年4月

会社URL：https://renxa.co.jp/