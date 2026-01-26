スタートアップ企業の化粧品ローンチを伴走支援企画。OEM・広告制作・PRまで一気通貫。株式会社ライジング・コスメティックスが漫画を活用したブランド支援を強化

株式会社ライジング・コスメティックス

多くのスタートアップ企業で、課題は「どこから始めればいいかわからない」こと。

東京都を拠点に、化粧品・美容領域のコピーライティング、ブランド構築、広告制作を手がける株式会社ライジング・コスメティックス（本社：東京都／代表取締役 藤田知美）は、販路から逆算して商品を設計する“実践型の商品開発支援”として、

OEMでの製品企画から広告制作、販路構築、PRまでを一気通貫で支援する体制を強化しました。

その一環として、「販路から考えて商品開発する」リアルなプロセスを可視化した漫画コンテンツを制作。化粧品ブランドがローンチに至るまでの全体像を、スタートアップにも理解しやすい形で発信します。

今回はその取り組みの一環として、漫画家 マスハタさん によるオリジナル漫画を制作。化粧品をリリースするまでのリアルなプロセスや、スタートアップが抱えやすい課題を「わかりやすい・伝わる・拡散される」 コンテンツとして可視化します。

化粧品をローンチするまでの道のりを“見える化”する漫画

新ブランドの立ち上げには、膨大な意思決定と分岐点があります。

・どの販路で売るのか（EC／モール／卸／実店舗）

・販路に適した処方・容量・価格設計

・OEM会社との処方設計

・試作と検証

・薬機法チェックを含む広告表現設計

・パッケージ開発

・撮影やLP制作、販促設計

しかし多くの企業が直面する最初の壁は、

「作りたい商品」から考えてしまい、

結果として“売り場に合わない商品”になってしまうことです。

そこでライジング・コスメティックスは、

「販路から考えて商品を設計する」という実務視点を軸に、

化粧品開発の全体像を漫画でわかりやすく可視化。

読後感が心地よく、直感的に理解できる構成で、

ブランドづくりへの解像度と推進力を高めます。

良い製品だけでは売れない。販路を前提にした商品設計へ

近年、OEMを活用すれば

「商品を作ること」自体のハードルは下がっています。

しかし本当に差がつくのは、どの販路で、誰に、どんな価値として届けるかを

商品設計の段階から考えられているかどうか。

・EC向きか、卸向きか

・価格帯と競合の棚構成

・レビューが重視される設計か

・SNSで語られやすい要素があるか

こうした販路視点が欠けたままでは、優れた処方も「伝わらず、売れない」結果になりがちです。

ライジング・コスメティックスは、コピーライターとマーケティング視点を起点に、

販路から逆算した商品企画・表現設計・コミュニケーション戦略を構築。

「作って終わり」ではなく、売れる場所まで見据えた商品開発を支援します。

ファッション＆コスメ撮影のプロが参加

商品理解は、写真やビジュアルで大きく変わります。

撮影を担当するのは、ファッション誌や化粧品広告に強いカメラマン 田中雅氏。

・質感を伝えるスキンケア撮影

・世界観を表現するモデル撮影

・ECで伝わる静止画／動画演出

さまざまな媒体に対応し、ブランドの魅力を最大限に引き出します。

薬機法・マーケティングに精通し、安心して任せられる体制

化粧品広告の表現には、薬機法・景品表示法の知識が欠かせません。

ライジング・コスメティックスは薬機法を熟知したコピーライターが在籍し、ブランドの価値を損なわない表現設計が可能です。

コンセプト策定、リサーチ、コミュニケーション戦略、LP構成、SNS展開まで

「作って終わり」ではなく、売れる仕組みづくりまで伴走。

◆ 実績紹介（一部）

◎ カタセ株式会社

スムースEクリーム（楽天販売）(https://item.rakuten.co.jp/katasekk/9300807057940/)

◎ 株式会社ヒロソフィー

基礎化粧品・美容プロモーション(https://hirosophy.co.jp)

◎合同会社ウエルカムコーポレーション

ekam公式ショップ(https://ekam-official.jp/)

◆ 今回参画するクリエイター

コピー・戦略・プロジェクト推進：株式会社ライジング・コスメティックス(https://risecosme.com/)

デザイン：株式会社フォーシーズエーディー(https://4cs-ad.co.jp)

撮影：田中 雅(https://miyabi-photographer.jimdosite.com)（ファッション・化粧品撮影）

漫画制作：マスハタ(https://www.foriio.com/masuhata)

Website：https://masuhata.com/

代表コメント

「化粧品ブランドの立ち上げには、想像以上に多くの“壁”があります。

特に多いのが、“商品を作ってから販路を考える”ことで起きる行き詰まりです。

私たちは、販路から考えて商品を設計し、正しく伝え、売れる仕組みを作ることを大切にしています。

今回の漫画プロジェクトを通じて、スタートアップの皆さまが

遠回りせず、前に進めるきっかけになれば嬉しいです。」