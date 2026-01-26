eスポーツチーム「TeamYAMASA」が株式会社マトリックス及び有限会社ランカースとスポンサー契約を締結

株式会社ＭＥＬＭ

株式会社MELM(本社:東京都新宿区、代表取締役:加藤祐二)が運営するeスポーツチーム「TeamYAMASA」は、株式会社マトリックス及び有限会社ランカースとスポンサー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

◆スポンサー契約締結の背景

TeamYAMASAは、格闘ゲーム「鉄拳」シリーズを中心に国内外で活躍するプロゲーミングチームとして、eスポーツシーンの発展に貢献してまいりました。この度、ゲーム業界で確かな実績を持つ株式会社マトリックスと有限会社ランカースという2社の強力なパートナーを迎え、さらなる飛躍を目指します。

■株式会社マトリックス

創業30周年を迎えた老舗ゲーム開発会社。1994年の設立以来、コンシューマーゲーム、スマートフォン向けゲームアプリ、ソーシャルゲームなど、数多くの有名タイトルの開発に携わってきました。さらに、パチンコ・パチスロといった遊技機の液晶映像制作まで幅広く手がけ、「歌舞伎町から世界にエンタメを届ける」をビジョンに、多彩なジャンルのコンテンツを生み出し続けています。



スクウェア・エニックス、バンダイナムコエンターテインメント、コナミデジタルエンタテインメントなど、業界を代表する企業との取引実績を誇り、従業員119名(2026年1月現在)を擁する規模でクオリティの高いコンテンツ制作に取り組んでいます。



■有限会社ランカース

2004年設立。コンシューマーゲーム機のゲームアプリケーションプログラム及びデザイン制作を専門とするゲームソフトウェア開発企業。

数々のゲームタイトルの開発に参画し、高い技術力と制作ノウハウで業界から厚い信頼を得ています。

様々なゲーム開発・販売会社と強固なパートナーシップを築き、ゲーム業界の最前線で活躍を続けています。

◆今後の展望

TeamYAMASAは、今回のスポンサー契約を機に、国内外の大会でのさらなる活躍を目指すとともに、eスポーツの普及活動やファンとの交流イベントなど、多角的な活動を推進してまいります。ゲーム業界のプロフェッショナルである2社と共に、eスポーツの新たな可能性を切り拓き、業界全体の発展に寄与してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

TeamYAMASA 担当:中藤

Email:teamyamasa.mg@gmail.com

■株式会社MELM

代表取締役:加藤祐二

本社所在地:東京都新宿区余丁町1-11

設立：2023年10月

事業内容:eスポーツチーム運営、タレントマネジメント、遊技機開発

公式HP:https://melm.info

■TeamYAMASA

運営会社：株式会社MELM

活動タイトル:鉄拳シリーズ

公式X(旧Twitter):@team_YAMASA

■株式会社マトリックス

代表取締役社長:大堀康祐

本社所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア13F

設立:1994年7月

事業内容:家庭用ゲームソフト、スマートフォンゲーム、遊技機液晶映像の企画・開発

公式HP:https://www.matrixsoft.co.jp/

■有限会社ランカース

代表取締役:星野光弘

本社所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア14F

設立:2004年6月

事業内容:コンシューマーゲーム機向けゲームソフトウェアの企画・開発

公式HP:https://www.lancarse.co.jp/