【青森駅ビル・ラビナ】Sweets Collection2026を開催いたします！

株式会社JR東日本青森商業開発

2026年のテーマは『自由・多様性』

年齢、性別、ライフスタイル、価値観、贈る相手や目的に縛られることなく、“好き”を基準にスイーツを選べる場を提案。

「自分へのご褒美でもいい。大切な人への贈り物でもいい。理由がなくてもいい。」

スイーツコレクション2026は、選び方も、楽しみ方も、贈り方もすべて自由な、新しいスイーツ体験をお届けします。

■Sweets Collection 2026 -だって、自由だもん-

期間：1/29（木）～2/15（日）

時間：10：00～19：00

会場：ラビナ2Fプラザ特設会場

■初登場ブランド紹介

辻利兵衛本店

【2/7～2/15限定】

宇治を、召し上がれ。

お茶屋だから、さまざまな茶筋にこだわる。

とれる量は少ないけれど、味は格別。

そんなほんもんのお茶の味を、商品を通して、 お伝えしていきたい。

ラッピングキャット

【2/7～2/15限定】

バスクチーズキャットの猫たちがお勧めするプレゼントに使いやすい焼き菓子ブランドです。

猫が好きな人からかわいいものが好き方たちに手に取っていただきたいです。

キットカット

【2/7～2/15限定】

あなたの思いを届けてくれる、ちょっとシャイな"ハートフルベアー"。さあ、想いが届く"キットカット"で、キット、みんな になるよ。

いちごの日

今日をちょっとだけ素敵な日に変えるお菓子を目指していちごとチョコレートが出会って生まれる美味しさを様々なラインナップで追求した「いちご×チョコレート」専門ブランド。

Meine Rollen ポケモンデザイン

日本のみならず世界中で人気の「ポケモン」。そんなポケモンが可愛いチョコレートになってバレンタインに登場！

ぷにゅっと ころっと mofusand

大人気キャラクター〈mofusand〉とコラボしたフルーツ風味菓子専門ブランド。果汁を使用したグミを使用した肉球型のグミチョコ、肉球型の果汁グミなど、味と見た目にこだわったフルーツ風味の菓子を取り揃えました！

パンどろぼう

令和で1番売れている児童書「パンどろぼう」がついにバレンタインに登場！

■その他ブランド

※一部商品が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。