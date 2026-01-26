自分も、みんなも満たされる。“シェア”が主役のバレンタインスイーツ

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『バレンタイン 2026』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/valentine/

ホテルニューオータニ（東京）のパン＆スイーツ「パティスリーSATSUKI」では、2026年2月1日（日）よりパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」にてバレンタインスイーツを販売します。

さまざまな“バレンタイン需要”にお応え！たくさんの“愛”をこめたスイーツが登場。

日本におけるバレンタインデーは、「チョコレートを贈る日」として親しまれてきましたが、時代とともにその在り方は変化してきました。近年では、誰かに想いを届けるだけでなく、気心知れた人と同じ時間を過ごし、同じ美味しさを分け合う日として捉えられることも増えています。自分へのご褒美として選んだスイーツを、家族や友人、職場の仲間と囲む。そんな“シェアするバレンタイン”の愉しみ方にもお応えすべく、ホテルニューオータニ（東京）では、自分も満たされ、みんなで分け合える、とびきり“愛”をこめたスイーツをご用意しました。

「シェアして愉しむバレンタイン」に最適なギフトスイーツ3選。

■気軽に分け合える“定番シェアスイーツ”が期間限定でバレンタイン仕様に！

『SATSUKIチョコレート＆クッキー（M）』\6,912

約1万坪を誇る日本庭園や、ホテル最上階から見える澄んだ広い青空をイメージしてカラーリングした鮮やかな「オータニブルー」色の缶に詰め込んだのは、サクサクとした食べ応えのあるホテルオリジナルクッキーや、濃厚なチョコレート。季節を問わずギフトスイーツとして人気の『SATSUKIチョコレート＆クッキー』に、バレンタイン期間限定バージョンが登場。ビビットなピンク色のフランボワーズメレンゲをあしらい、“愛あふれる”スイーツに仕上げました。ご家族や職場の仲間など、大切な方と気軽にシェアして愉しめる一品です。

■9種類のスイーツが一度に愉しめる「みんなと囲む」シェアスイーツが登場！

『スイーツBOX』\8,100

厳選素材とパティシエの繊細な技術で作り上げる、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」より、糖度14度以上のマスクメロンを使用した『スーパーメロンショートケーキ』、自家製ラムレーズンの芳醇な味わいがアクセントの『東京スーパーチーズケーキ』がイン。そのほか王道の『ストロベリーショートケーキ』など、ホテルの人気スイーツを可愛らしいサイズで詰め合わせた『スイーツBOX』は、みんなで同じテーブルを囲みながら愉しむバレンタインに最適なギフトスイーツです。

■ホテルニューオータニ（東京）店限定！「大切な人と分け合いたい」特別なスイーツ

『クール アンヴィ Coeur Envie』\4,644

1998年、「ピエール・エルメ・パリ」が世界第一号店をオープンしたのが、ホテルニューオータニ（東京）でした。それから25年以上にわたり、コラボレーションスイーツの開発を通して絆を深めてきました。2026年のバレンタインには、ホテルニューオータニ（東京）限定で、見た目も華やかなスイーツが登場。カシスのコンポートやスミレ風味のバニラクリームで甘酸っぱさを演出し、イチゴ、フランボワーズ、ブルーベリーを贅沢にトッピングしました。大切な人とゆっくり分け合いながら愉しみたい、特別なひとときにふさわしいスイーツです。

「自分へのご褒美」には “ダブルでおいしい”究極のショートケーキを。

『エクストラスーパーダブルショートケーキ』\5,616

ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」をさらに昇華させた「エクストラスーパーシリーズ」より、進化を遂げた新作ショートケーキが登場。通常は1種類のフルーツで仕上げる「エクストラスーパーショートケーキ」を、マスクメロンとあまおう、2種のフルーツで仕立てた特別仕様。トッピングには、甘く爽やかなエルダーフラワー葛をまとわせ、フルーツの濃厚な甘さをより一層引き立てました。スポンジ生地には、無農薬の玄米を食べて育てた鶏の卵「玄米卵」を使用し、九州・大牟田産の軽やかで口どけの良い生クリームを採用。この冬、自分を労わるひとときにふさわしい、“ダブルでおいしい”究極のショートケーキです。

「贈答用」に。 感謝の気持ちを、上質な一箱に込めて。

『ニューオータニ キャレショコラ』\3,240

ダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルチョコレートの個性豊かな4種の味わいを詰め合わせた『ニューオータニ キャレショコラ』。それぞれのチョコレートが持つ風味や口どけの違いを愉しめる一箱は、大切な方への贈り物や、日頃の感謝の気持ちを伝えるギフトにも最適です。上質感が際立つ、バレンタインシーズンにふさわしい逸品に仕上げました。

『パルミエ（あまおう）』\1,620

また、ブランジェリエが丹精込めて焼き上げた50種以上のパンが常時揃う、パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、もらった瞬間愛が伝わるようなギフトスイーツが新登場。『パルミエ（あまおう）』は、あまおうシュガーを練り込んだクロワッサン生地をハート形に焼き上げ、特製のチョコレートでデコレーションし、見た目もキュートな装いに。旬を迎える「いちごの王様」あまおうと香ばしいパイの絶妙なバランスをお愉しみいただけます。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『バレンタイン 2026』

[期間]

2026年2月1日（日）より

※『エクストラスーパーダブルショートケーキ』、『スイーツBOX』は2025年12月1日（月）より販売開始。

[料金]

・『SATSUKIチョコレート＆クッキー』（S）\3,456（M）\6,912（L）\14,040

・『スイーツBOX』\8,100

・『クール アンヴィ Coeur Envie』\4,644 ホテルニューオータニ（東京）限定

・『エクストラスーパーダブルショートケーキ』\5,616

・『ニューオータニ キャレショコラ』\3,240

・『パルミエ（あまおう）』\1,620

※料金はすべてテイクアウト料金です。

[お問合せ]

Tel: 03-3221-7252（パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」直通）

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」（ザ・メイン ロビィ階）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/valentine/