天然精油の香りが導く、安らぎのひととき。新商品「【薬用】PREMIUM ALALA 泡のオーガニックハンドソープ」を発売！

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島𥶡、資本金：350億円）は、家庭用洗剤ブランド「ALALA（アララ）」シリーズの新商品で、天然精油の香りとうるおい成分が手洗い時間を贅沢に彩る「【薬用】PREMIUM ALALA 泡のオーガニックハンドソープ」を、全国のバラエティショップ、専門店、当社公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」、当社直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」等で1月26日より順次発売開始します。

「【薬用】PREMIUM ALALA 泡のオーガニックハンドソープ」商品ページ

https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/bath/lineup/#premiumalala

■商品特長

１. 天然精油100%、ナチュラルウッディーハーブの安らぐ香り

２. 殺菌しながらしっとりうるおう。植物由来の洗浄成分と保湿成分を贅沢に配合

３. きめ細かく弾力のある「濃密泡」で、やさしくしっかり汚れを落とす

４. 人と環境にやさしいサステナブルな設計

特長１. 天然精油100%、ナチュラルウッディーハーブの香り

合成香料は一切使用せず、厳選された8種類の天然精油のみをブレンドしました。爽やかなシトラス、ハーブ、ヒノキを基調とする深みのあるウッディーな香りが重なり合い、手洗いの時間を安らぎのひとときへと演出します。

特長２. 殺菌しながらしっとりうるおう。植物由来の洗浄成分と保湿成分を贅沢に配合

従来の「ALALA」シリーズ同様、洗浄成分は天然パームヤシ油由来100%で、殺菌成分（※）配合により清潔を保ちながらも、手肌への負担を抑えたやさしい洗い心地です。本商品では、そこへ新たに保湿成分をプラス。シアバター（シア脂）と、オーガニック認証を受けたローズマリーエキスを含む10種類のハーブエキスにより、手肌のうるおいをさらに追求した処方へと進化しました。

（※）有効成分「イソプロピルメチルフェノール」

特長３. きめ細かく弾力のある「濃密泡」で、やさしくしっかり汚れを落とす

洗顔フォームにも使用されるポンプを採用することで、よりきめ細かく、クリーミーな泡が生まれました（※）。弾力のある濃密泡が手肌をやさしく包み込み、摩擦ダメージを軽減しながら汚れをしっかり落とします。

▲泡イメージ

（※）当社「ALALA 薬用泡のハンドソープ」と比較

特長４. 人と環境にやさしいサステナブルな設計

「ALALA」シリーズは、森林破壊の防止や生産者の労働環境改善を目指すRSPO認証を取得し、持続可能なパーム油の生産を支援しています。パッケージにはパームヤシカサパルプを採用。パーム油を採取した後の廃棄物を原料とし、森林資源の節約に寄与しています。 環境への配慮と、素材独特の上質な風合いを兼ね備えており、ご自身へのご褒美にはもちろん、ギフトとしてもお使いいただけます。

▲ボトル・パッケージ デザイン■「ALALA」シリーズについて

「“洗”って、人に“良”い “洗”って、自然に“良”い『洗良（あらら）』」をテーマに、植物由来の洗浄成分にこだわってきた「ALALA」。1977年に、天然パームヤシ油を原料に家庭用洗剤シリーズとして誕生しました。生分解性に優れている天然パームヤシ油由来の原料が肌への負担を軽減するなど、環境にも人にもやさしいのが特長です。

▲「ALALA」シリーズ商品

◇ブランドサイトURL：https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/bath/

■商品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/158_1_675903d7dfdee2653cabf91bc7df6ffb.jpg?v=202601260451 ]