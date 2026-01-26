【スマホ撮影に第3の視点】三脚いらずで手ブレ防止！iPhone用撮影ツール『iPhone Camera Mate』が1/25・Makuekeよりクラウドファンディング開始
株式会社LeaguEは、iPhoneでの撮影体験を革新する新発想の撮影ツール『iPhone Camera Mate』を、2026年1月25日（日）より応援購入サービス・Makuekeにて先行予約販売を開始しました。
販売ページ：https://www.makuake.com/project/phonecameramate/(https://www.makuake.com/project/phonecameramate/)
※プロジェクトは「2026年2月27日」までの限定販売となります。
iPhone Camera Mateは、スマホに第三の視点を追加する新発想の撮影スタイルを提案します。
床すれすれの目線で赤ちゃんやペットの自然な表情を残したり、旅行先で大きな機材を使わずに臨場感ある映像を撮ったり、料理・ハンドメイドなど作業中でも両手フリーで撮影できるのが特長です。
iPhone Camera Mateの主な特徴
☑ 手軽さとプロクオリティを叶える
☑ わずか38gの超軽量・携帯性抜群
☑ 三脚不要でブレない安定撮影
☑ 充電不要でいつでもすぐ使える
☑ 工具不要の簡単装着＆誰でも使える
☑ 特許取得の独自機構で安心設計
置くだけで新視点：しゃがまずローアングルが撮れる
これまでひと手間が必要だったローアングルや平置き撮影を、誰でも手軽に実現。赤ちゃんやペットと同じ目線の映像、低い位置からの迫力あるカットなど、表現の幅が一気に広がります。
三脚不要＆両手フリー：手ブレに悩まされない安定撮影
スマホを机や床に置くだけで、プロ級の安定した映像が撮影可能。両手が空くので、料理や作業中の動画撮影でもスムーズに撮れます。
わずか38g：持ち歩ける“撮影ギア”
重さはわずか38g。ポケットに入れても負担にならない超軽量設計で、旅行・散歩・日常のワンシーンまで気軽に携帯できます。
充電不要で、思い立った瞬間に撮影できる
余計なバッテリーやケーブルは不要。スマホさえあればすぐに撮影が始められ、突然のシャッターチャンスも逃しません。
工具不要の簡単装着：回転式ロックネジ＋TPU保護ヘッド
工具や複雑な設定は一切不要。回転式ロックネジとTPU保護ヘッドで、スマホに優しく、誰でも簡単に装着できます。
特許取得の独自機構で安心設計
iPhone Camera MateはEU・中国で特許取得、現在日本でも申請中。独自の「第三の視点」機能により、模倣品では得られない体験を安心して楽しめます。
製品仕様
プロジェクトのリターン
最大割引率37%など、Makuake限定のリターンを用意しています。
プロジェクト概要
【プロジェクト名】：【三脚不要＆手ブレ防止】 今まで無理だった"理想のアングル”が撮れる新撮影体験
【期間】：2026年1月25日～2月27日
【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/phonecameramate/