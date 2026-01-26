【浅草ビューホテル】人生の節目に選ばれる、心にのこる記念日。東京スカイツリー(R)を望む高層階レストランで特別なひとときを。

ヒューリックホテルマネジメント株式会社

浅草ビューホテル（所在地：東京都台東区／総支配人：佐藤 和彦）が運営する27階レストラン「THE DINING シノワ 唐紅花 ＆ 鉄板フレンチ 蒔絵」では、結婚記念日をはじめとした、人生の節目にふさわしいひとときを提案しています。

「記念日を、心に残る一日に。」をテーマに、東京スカイツリー(R)や浅草の街並みを一望できる高層階の空間で、美食と夜景に包まれながら、大切な人と語らう時間を提供します。

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/digitalbook_lp/

記憶に残る場所を、結婚記念日に選ぶということ

プロポーズの日、結婚式、あるいは人生の節目に訪れた記念の日。

人それぞれに、「あの日」と呼べる記憶があります。

ついこの前のことのように思えても、気づけば時間は静かに重なり、結婚から三年という節目を迎えることも少なくありません。

忙しい日々のなかで、結婚記念日だけは、ほんの少し立ち止まって過ごしたくなる。

そんな想いから、記憶に残る場所を、あらためて選ぶという選択が生まれます。

移ろう景色とともに始まる、結婚記念日のディナー

夕暮れの景色を背に、席へと案内され、グラスが運ばれる。

「乾杯しようか」。そんな何気ないひと言とともに、グラスが静かに触れ合う。

澄んだ音を合図に、結婚記念日のディナーが始まります。

高層階ならではの眺望と、落ち着いた空間が、この日の時間をゆっくりとほどいていきます。

記憶に残る一皿が、この夜をつくる

運ばれてきた一皿に、ふたりの視線が自然と重なります。

盛り付け、香り、食感。

ひと口ごとに、その瞬間の空気まで、静かに記憶に刻まれていくような感覚。

会話を挟みながら、料理を味わい、グラスを傾ける。

特別な日の料理は、その味わいだけでなく、ともに過ごした時間や風景までも思い出として残していきます。

この夜に並ぶ一皿一皿が、結婚記念日という一日を、確かな記憶として仕上げていきます。

シェフ＆コラボレーション フルコース 1・2月

⚪︎シェフ＆シェフコラボレーション フルコース

2026年1月8日(木)～2026年3月1日(日)

お一人様\9,800（ランチ・ディナー）

わかっていても、やっぱり嬉しいこの瞬間

花束が差し出される。

用意されていることは、わかっていたはずなのに、その瞬間、気持ちは自然と動きます。

毎年のことだと理解していても、こうして改めて手渡されると、やはり特別に感じられる。

多くを語らなくても、この夜のために用意された時間と想いが、静かに伝わってきます。

グラスを掲げた先には、ゆっくりと沈んでいく夕暮れの景色。

言葉を交わさずとも、視線を合わせるだけで、通じ合うものがある。

夫婦として時間を重ねた今だからこそ、あらためて互いの存在を確かめ合う、そんなひとときです。

結婚記念日は、祝うだけの日ではなく、これまでと、これからを、静かに見つめ直す時間。

浅草ビューホテルの高層階レストランでは、そんな“関係性を深める瞬間”を、記憶に残る形で演出します。

洗練された空間で、大切な人と心に残る記念日に

「THE DINING シノワ 唐紅花 ＆ 鉄板フレンチ 蒔絵」は、中国料理とフレンチを自由に組み合わせて楽しめる新スタイルのレストラン。

結婚記念日をはじめ、人生の節目となる特別な一日に向けて、一皿一皿に想いを込めたコース料理をご用意しています。

浅草の街並みと東京スカイツリー(R)を望む高層階の特等席で、時間とともに移ろう景色を眺めながら味わうディナーは、

会話や記憶までも、ゆっくりと深めていきます。

高層階ならではの静けさに包まれた空間と、丁寧に仕立てられた料理の数々が、その夜を「ただのお祝い」ではなく、心に残る記念日として刻んでいきます。

《店舗情報》

○THE DINING シノワ 唐紅花＆鉄板フレンチ 蒔絵

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/restaurant/thedining/

○浅草ビューホテル 公式ホームページ

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/ (https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/)

○浅草ビューホテル デジタルブック特設ページ

【お客様お問い合わせ】

浅草ビューホテル 0570-003-235（ナビダイヤル）