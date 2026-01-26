【読んだら冒険がしたくなる！】大評判のベストセラー児童書「マジック・ツリーハウス」シリーズ最新刊『[カラー新装版]マジック・ツリーハウス アマゾン大脱出』は、キケンな川を子どもだけでサバイバル!?
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、ふしぎなツリーハウスで世界中を冒険する大人気シリーズ「マジック・ツリーハウス」の新装版シリーズ3冊目『[カラー新装版]マジック・ツリーハウス アマゾン大脱出』を2026年3月18日（水）に発売いたします。
みんなが読んでる大ベストセラー！
世界累計1億5000万部、40か国で読まれている大人気シリーズである本作は、アメリカのペンシルベニア州にくらすジャック＆アニーの仲よし兄妹が、ふしぎなツリーハウスでいろんな時代や国を冒険するストーリーです。
ツリーハウスの中で本をひらけば、あっという間に本の世界へひとっとび！
ハラハラどきどきの大冒険は、時代を問わず多くの小学生児童から支持されつづけ、日本では23年以上親しまれている名作児童書です。
そんな本作から、このたび「全ページフルカラー」「巻末には学習資料が充実」の新装版シリーズが発売中。イラストは、カバーも挿絵もすべてシリーズイラストレーターの甘子彩菜さんによる描きおろし。
パッと目にとびこむあざやかな色彩に引き込まれながら、ぜひ物語世界を親子でおたのしみください！
こんどの冒険の舞台は、忍者の時代の日本と、アマゾン川！
何百年も前の日本にやってきたジャックとアニーは、当時の日本で「スパイ」として活躍していた忍者に出会ってしまいます。忍法・川わたりの術で冷たい川を渡ったり、さむらいに遭遇して危機一髪！
十四世紀から十七世紀にかけての日本の様子や、当時忍者が置かれていた立場も分かる内容です。
つづいて訪れたのは、アマゾンの熱帯多雨林。木々が高くおいしげる豊かな森には、見たことのないキケンな生物がいっぱいで……？
グンタイアリの群れに追いかけられたり、ピラニアが生息する川を下ったり、命からがらの大冒険！
果たしてふたりは、無事に家に帰れるのか!?
すべての漢字にはふりがながついて、小学生が自力で読みきれる1冊2話構成の物語。
親子で読むにも、はじめてのひとり読みにもオススメの作品です！
有名小学校の校長も「長く読み継がれるのも納得」と大推薦！
学校図書館や教育現場でも長年に渡って支持されてきた本作。
新装版発売に際し、桐蔭学園小学校（横浜市）校長の石故裕介先生から推薦コメントをいただきました！
20年を超えて読み継がれるのは、名作の証
子どもの本にとって、読み継がれて20年を超えるというのは、「名作」と呼ばれる一つの基準であるとよく言われます。この「マジック・ツリーハウス」日本語版が、もうすぐ24周年を迎えるということ、とても納得のシリーズです。
そして、さらに今回、カラー新装版を刊行するという新たなチャレンジをしつづけていること、そうした熱意と姿勢は、本を通して子どもたちにもきっと伝わっていると思います。
これからも子どもたちの読みたい！という気持ちを支えてくれることを期待しています。
▼全文はこちら
https://yomeruba.com/plus/news/bookinfo/entry-124032.html
桐蔭学園小学校では、現在まで新刊が出るたびに購入して、ラーニングスペース（学校図書館）に置いているとのこと。調べものや探究学習を行う際の資料として活用するような場面もあるそうです。
実際に「マジック・ツリーハウス」シリーズを楽しんでいる児童のみなさんからも、たくさんの感想が届きました！
「いろんな場所に連れていってくれるツリーハウスというのがいいです。アニーが動物とおしゃべりしてかわいがってあげるのがかわいいです。」（小3）
「恐竜が好きだったので、1巻を読みました。いろいろな恐竜が出てきて、ストーリーもおもしろかったので、ワクワクして読みました。」（小5）
「とってもよかったです。すーごくおもしろかったです。3巻まですぐ読みました。」（小1）
「こわいところでは、少しふるえてしまうくらいでした。」（小2）
「読んだら冒険がしたくなるシリーズで、おもしろいです。全巻読んでみたいです。」（小5）
「この本を読んでいると、いっしょに冒険をしているように感じます。ワクワクする本を、ありがとうございます。」（小3）
「動物が好き」「恐竜が好き」「冒険が好き」……お子さまの「好き」の気持ちをきっかけに、気づけば夢中になって読み進めてしまう＜かならず読書が好きになる＞物語！
そんな、時代を問わず愛され続けている本書を、ぜひ最新の[カラー新装版]シリーズで手に取ってみてください。
予約受付中！
書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス アマゾン大脱出
著者：メアリー・ポープ・オズボーン
訳：食野雅子
絵：甘子彩菜
発売日：2026年3月18日（水）
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
判型：四六判
ページ数：168ページ
ISBN：978-4-04-811657-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/322506000488.html)
こちらも発売中！
書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 恐竜の谷の大冒険
著者：メアリー・ポープ・オズボーン
訳：食野雅子
絵：甘子彩菜
発売日：2025年11月19日（水）
定価：1,430円（本体1,300円＋税）
判型：四六判
ページ数：168ページ
ISBN：978-4-04-811655-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000486.html)
書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 女王フュテピのなぞ
著者：メアリー・ポープ・オズボーン
訳：食野雅子
絵：甘子彩菜
発売日：2025年12月10日（水）
定価：1,430円（本体1,300円＋税）
判型：四六判
ページ数：168ページ
ISBN：978-4-04-811656-5
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000487.html)