～劇場版「僕の心のヤバイやつ」×献血コラボキャンペーン～

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター

▲コラボキャンペーンポスター



神奈川県赤十字血液センター（横浜市港北区）は、劇場版「僕の心のヤバイやつ」との献血コラボキャンペーンを2026年２月１日（日）から下記のとおり実施します。



記



●目的

輸血に使用する血液は、まだ人工的に造ることができず、長期保存することもできません。本キャンペーンを通じてより多くの皆さまに献血へご興味を持っていただき、今まで以上にご協力をいただくことを目的に神奈川県内限定のキャンペーンを開催いたします。



劇場版「僕の心のヤバイやつ」の描きおろしイラストを使用したクリアファイルでは主人公の市川京太郎、ヒロインの山田杏奈、京太郎の姉である”おねえ“こと香菜が赤十字カラーの衣装を着て登場します。同アニメ及び本キャンペーンをきっかけに、初めて献血にご協力いただける方が増えることを期待しています。



献血が必要な理由はこちら（日本赤十字社ウェブサイト）(https://www.jrc.or.jp/donation/first/)



●記念品

特製A４クリアファイル ※先着1,500名

▲当キャンペーンオリジナル描きおろしクリアファイル



●キャンペーン期間

2026年２月１日（日）～３月31日（火）

【キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第終了となります】



●対象

上記期間中に、神奈川県内献血会場で受付時にキャンペーン参加をご申告いただき、

400ｍL献血または成分献血いただいた方。

【16歳の男女・17歳の女性は200ｍＬ献血で参加可】



●実施会場

１.神奈川県内７カ所の献血ルーム

・横浜SKY献血ルーム

・横浜Leaf献血ルーム

・かわさきルフロン献血ルーム

・二俣川献血ルーム

・みぞのくち献血ルーム

・クロスウェーブ湘南藤沢献血ルーム

・海老名献血ルーム

２.神奈川県内献血バス会場

（ 詳細は当血液センターホームページのバス運行スケジュールでご確認ください。）

神奈川県赤十字血液センターウェブサイトはこちら(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/kanagawa/)

献血Web会員サービス ラブラッドはこちら(https://www.kenketsu.jp/Login?startURL=%2FMyPage)



劇場版「僕の心のヤバイやつ」公式HP・SNS

劇場版「僕の心のヤバイやつ」は2月13日（金）全国公開！

■公式HP：https://bokuyaba-anime-movie.com/(https://bokuyaba-anime-movie.com/)

■公式X：@bokuyaba_anime

■公式TikTok：@bokuyaba_anime